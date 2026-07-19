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台指期 上檔壓力沉重

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（17）日終場重挫2,953點，收在42,671點，寫下台股史上最大收盤跌點；台指期也跳水2,966點至42,725點，正價差為53.73點。期貨商表示，台指期目前5、10日均線、月線紛紛轉為下彎，上檔壓力沉重，短線在重新站回季線，化解空方壓力前，預期維持震盪整理格局。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,224口至6,308口，其中外資淨空單增加1,736口至86,189口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,410口至3,785口。

台新期貨認為，台指期上周五跳空開低，在台積電（2330）領跌下，盤中下殺摜破季線支撐，盤中跌幅最大超過3,000點，失守43,000點整數關卡，終場以實體長黑K棒作收。目前5日、10日、月線紛紛轉為下彎，上檔壓力沉重，短線上在重新站回季線，化解空方壓力前，指數預期維持震盪整理。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在37,200點，7月第三周周五結算的買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在42,800點。

整體來說，上周五將近3,000點的歷史級長黑，在技術面上對多頭結構造成破壞，高檔融資遭到強制平倉，然而，短線跌幅過大、KD等技術指標進入超賣區，投資人切忌在恐慌情緒下盲目殺低。在市場流動性回穩、融資恐慌徹底洗淨前，操作上應保持冷靜，靜待大盤在季線附近打穩地基。

群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加至歷史新高，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為600口，買權賣權OI增量皆為不足。

周選方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權空方略為表態；技術面上，台股表現較為弱勢，目前在保守氛圍仍在下，短線反彈可以偏保守操作。

台指期 台積電 指數

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