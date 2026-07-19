生技產業論壇 回響熱

「2026亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）」於7月16日至19日在臺北南港展覽館一館隆重登場，計有22個國家、900家企業參展，為亞太地區最具指標性的生技產業盛會。

為協助優質上櫃及興櫃公司拓展國際知名度，櫃買中心特別在開展首日與富邦證券合作舉辦「生技產業論壇」，由訊聯基因（4160）、中裕、圓祥生技、和迅等四家上櫃公司及智新生技*、寶泰生醫等二家興櫃公司分享其財務業務情形與產業競爭優勢，吸引眾多國內外機構投資人到場聆聽並踴躍交流，活動獲得熱烈回響。

生技醫療產業不僅是近年政府積極發展的政策重點，更是櫃買中心戮力扶植的重要族群。

近期櫃買市場表現優異，6月22日櫃買指數收453.5點，創下櫃買市場歷史高點，6月上櫃股票日均值達2,309.9億元；5月6日上櫃股票成交值更突破4,000億元，達4,290.4億元，創歷史單日新高紀錄。

櫃買中心積極協助具研發實力與成長潛力的生技企業進入資本市場。