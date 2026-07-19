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009825上櫃 挺金融創新

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心副總經理涂月憲（左起）、櫃買中心總經理陳麗卿、櫃買中心董事長簡立忠、聯邦投信總經理莊雅晴、聯邦銀行副總經理楊巨昌、聯邦銀行資深經理高怡君共同出席掛牌典禮合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心副總經理涂月憲（左起）、櫃買中心總經理陳麗卿、櫃買中心董事長簡立忠、聯邦投信總經理莊雅晴、聯邦銀行副總經理楊巨昌、聯邦銀行資深經理高怡君共同出席掛牌典禮合影留念。櫃買中心／提供

聯邦美國金融創新ETF（009825）於17日在櫃買中心順利掛牌上櫃，為櫃買市場再添一檔海外股票型ETF。

該檔ETF聚焦美國數位支付及未來金融產業發展趨勢，提供投資人參與金融創新商機的多元投資管道，為祝賀發行聯邦美國金融創新ETF，特別舉辦隆重的掛牌典禮，出席貴賓包括聯邦投信總經理莊雅晴、聯邦銀行副總經理楊巨昌、聯邦銀行資深經理高怡君及證券商高階主管等，共同見證這重要的一刻。

櫃買中心董事長簡立忠肯定聯邦投信在ETF產品持續創新的精神，聯邦美國金融創新ETF為聯邦投信首檔於櫃買中心上櫃的ETF，不僅象徵聯邦投信持續進軍台灣蓬勃的ETF市場，也為櫃買市場及整體資本市場的多元發展寫下重要里程碑。

009825追蹤由櫃買中心與彭博指數公司合編的「彭博TPEx美國金融創新指數」，精選美國上市、聚焦去中心化金融及數位支付的優質企業，協助投資人掌握全球金融創新趨勢及多元成長動能，提供兼具成長潛力與多元投資的選擇。

簡立忠表示，櫃買中心將持續完善市場生態系，以落實「亞洲資產管理中心」的政策目標，並期許聯邦投信未來能持續發揮專業，推出更多元優質的商品，共同為台灣資本市場注入源源不絕的活力。

聯邦投信總經理莊雅晴指出，近年來金融產業經歷了巨大變革，從大眾熟知的銀行、信用卡及現金交易，演進到現今普及的手機支付與數位資產，這不僅是生活習慣的改變，更是一項正在發生的長期趨勢。台灣正穩健地跟上全球金融創新的腳步，聯邦美國金融創新ETF的發行，讓投資人不必費心挑選個股，透過這檔ETF即可全面布局數位支付與金融科技等未來產業，為投資人掌握長期投資商機。

櫃買中心與聯邦投信的緊密合作只是一個開始，櫃買中心未來將持續攜手更多優質投信業者與國際級指數公司，推動多元指數與商品發展，強化我國資本市場的國際連結與競爭力，實現台灣成為「亞洲資產管理中心」願景。

櫃買中心 聯邦銀行 簡立忠

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