晟德攻歐洲 CDMO 商機

生技投控晟德（4123）轉投資的建誼生技近日宣布，與波蘭生物藥委託開發與製造（CDMO）大廠Mabion S.A.正式簽署合作協議，雙方將針對抗體藥物複合體（ADC），結合彼此之間的技術與生產優勢，合作搶攻歐洲CDMO市場大單。

建誼生技與Mabion藥廠的合作，是在亞洲生技大會上由晟德集團總裁暨建誼生技董事長林榮錦、與Mabion執行長格雷戈爾．卡瓦萊茨（Gregor Kawaletz）共同代表完成簽約。本次協議為雙方今年6月簽署合作意向書（MOU）後的重大進展，雙方在ADC領域的戰略結盟邁入實質合作階段，晟德集團CDMO事業體也正式跨出歐洲布局第一步。

林榮錦指出，集團旗下永昕生醫深耕日本、韓國等東亞市場有成，建誼此次與Mabion結盟，是集團CDMO事業體進軍歐洲的首部曲，將以歐洲為全球戰略樞紐，透過跨國合作打造從開發到製造的完整一站式服務，將業務觸角延伸至全球舞台

Mabion疫情期間，曾擔任全球疫苗龍頭Novavax的重要委託製造夥伴，在生物藥製程技術上累積深厚實力。卡瓦萊茨表示，與建誼生技建立策略夥伴關係，是Mabion跨足ADC等前瞻生物藥領域的關鍵。

他表示，此次合作不僅豐富Mabion的技術組合，更打通亞洲市場大門，完美契合其核心策略發展。