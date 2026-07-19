樺漢第2季營收創新高 法人看第3季營運持續增溫

和泰集團旗下移動服務旗艦和運租車（7855）最快將於8月掛牌上市，每股承銷價暫定42元。法人指出，和運租車穩居國內租車市場龍頭，並建立完整的中古車流通生態圈，在「租車事業」與「中古車事業」雙引擎帶動下，兼具成長與穩定配息潛力，有望成為資本市場關注的新標的。

2026-07-19 13:12