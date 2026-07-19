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富邦證券輔導大鵬科技完成競拍 承銷價180.53元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券輔導的大鵬科技，7月17日完成競價開標。大鵬科技董事長張再發(右二)、董事許麗美(左二)，與富邦證券董事長程明乾(右一)、董事葉公亮(左一)於業績發表會合影。圖／富邦證券提供
富邦證券輔導的大鵬科技，7月17日完成競價開標。大鵬科技董事長張再發(右二)、董事許麗美(左二)，與富邦證券董事長程明乾(右一)、董事葉公亮(左一)於業績發表會合影。圖／富邦證券提供

富邦證券輔導的大鵬科技（7689）7月17日完成競價開標。這次競價拍賣股數為3,634仟股，最低得標價格為每股166.50元，最高得標價格為每股220元，得標加權平均價格為每股180.53元，承銷價訂為180.53元。此外，公司亦辦理公開申購，申購股數為1,588仟股，申購價格為180.53元，申購期間至7月20日，7月22日公開抽籤，預計7月28日掛牌上市。

大鵬科技以智慧安防與長照照護雙引擎營運模式為發展核心，長期專注於高技術門檻無線射頻通訊技術研發，並建構自主無線通訊平台，成功切入歐美主要電信業者、安防品牌與長者照護機構等相關供應鏈體系。隨著主要客戶業務規模持續擴大，帶動產品需求穩定成長，公司目前訂單能見度維持良好水準，可望挹注未來營運動能。

營運表現方面，大鵬科技2023年至2025年營業收入分別為28.88億元、36.98億元與44.61億元，年複合成長率達24.2%；每股盈餘為2.24元、5.06元及10.38元，年複合成長率達115.3%，獲利表現亮眼。面對全球供應鏈重組、關稅政策調整與匯率波動等環境挑戰，公司不斷深化與國際客戶合作關係及多元市場布局，並透過產品創新與技術專利，強化競爭優勢，帶動營收及獲利穩健成長。

富邦證券副總徐傳禮表示，隨著智慧安防、長照照護與防災應用需求持續提升，大鵬科技的產品除涵蓋安防主機、長照設備、智慧門禁及防災系統等領域，並具備從終端設備到雲端應用的整合開發能力。憑藉深厚的無線通訊技術基礎及穩固的國際客戶關係，公司未來發展前景值得期待。

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