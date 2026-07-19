穩懋、亞翔、宇瞻24日法說談展望

穩懋（3105）、亞翔（6139）與宇瞻（8271）均將於24日召開法人說明會，隨著下半年產業旺季與AI建置需求推進，各家將釋出最新展望。市場焦點除聚焦穩懋光通訊產品驗證進度外，亞翔海外大單的密集認列時程與訂單能見度亦受關注；記憶體模組廠宇瞻對高階工控布局與記憶體供給結構的最新看法也是法說重點。

全球化合物半導體晶圓代工龍頭穩懋當日除公布第2季財報外，市場預料法人將聚焦功率放大器（PA）需求與價格變化，並關注穩懋在光通訊市場的布局進度。

穩懋6月營收17.68億元，月增0.7%、年增29.6%，寫近四年新高；累計上半年營收98.47億元，年增33.8%。穩懋目前從磊晶到測試等製程皆已就緒，且客戶已在PD、LD等光通訊元件完成產品驗證，近期開始小量生產，預期後續產能有望逐步放大。

無塵室機電工程大廠亞翔法說會將聚焦新加坡半導體統包工程施作進度與未來三年展望。受惠AI基礎建設需求熱絡，國內晶圓廠新建工程與海外大型統包案均步入密集認列階段。

亞翔6月營收84.85億元，月減1.2%，年增49.7%，寫歷年最強6月；第2季營收256.09億元，季增25.9%、年增71.9%；上半年營收459.57億元，年增69.9%，同步刷新歷史同期新高紀錄。

海外布局方面，亞翔成功拿下美系記憶體大廠美光新加坡新廠廠務統包工程案，合約總金額高達200億新加坡幣（約新台幣5,000億元），專案交期延續至2029年，推升在手訂單金額創歷史新高。

記憶體模組廠宇瞻市場關注其最新展望。先前公司指出，受AI、HBM強勁需求排擠，DRAM與NAND Flash結構性缺貨恐延續至2027年。宇瞻正強攻邊緣AI與LPDDR5 CAMM2等高階工控市場，日前推出專為AI PC與邊緣運算設計的模組產品，主打超低功耗與高速傳輸，目前已獲指標客戶洽詢並進入送樣階段。