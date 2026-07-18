大股東解質押？國巨再發聲「未收到通知」 持股狀況無任何變動

針對近日市場傳聞及媒體報導，以及社群媒體內容提及國巨公司大股東「陳氏傳承公司」因為股票解質押，可能出售或轉讓國巨*（2327）持股之消息，國巨18日強調，迄今未收到該股東任何股權變動之申報或通知，其目前持股狀況並無任何變動。

國巨指出，陳氏傳承公司目前持有國巨股份141,441,068股，占國巨公司總發行股份之6.82%，為國巨公司持股5%以上之大股東暨法人董事。

依據《證券交易法》相關規定，大股東及內部人進行持股轉讓時，依法應辦理事前申報。經查，國巨公司迄今未收到該股東任何股權變動之申報或通知，其目前持股狀況並無任何變動。

公司一向秉持誠信及資訊揭露透明原則，凡依法應揭露之重大訊息及股權變動資訊，均將依相關法令規定即時公告，以維護所有投資人權益。

國巨進一步說，理解市場參與者對公司發展及股東動態之關注，惟提醒投資人，應以公開資訊觀測站及本公司正式公告揭露之資訊為參考依據，審慎判斷市場流傳之訊息。