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無懼大盤下殺 這檔半導體材料股仍獲外資連三買

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北即時報導
昇陽半董事長梁明成（圖左）與總經理蔡幸川。圖／昇陽半導體提供
昇陽半董事長梁明成（圖左）與總經理蔡幸川。圖／昇陽半導體提供

台股17日重挫，半導體類股是重災區，再生晶圓昇陽半導體（8028）雖然股價以跌停作收，但已獲外資連三買，投信也對其買超，趁機撿便宜。

昇陽半導體17日股價下跌35元，收在315元，不過外資對其連三買，每日買超張數都有上千張，投信17日也對其買超，自營商則對其連兩賣。

受惠於大客戶擴增產能，對於再生晶圓的需求持續提高，昇陽半導體已連續兩個月業績創新高，第2季合併營收達14.26億元，連四季改寫新猷，上半年合併營收27.3億元，年增28.4％。

為因應客戶端需求，昇陽半導體再生晶圓擴產腳步不停歇，新竹與台中廠月產能規劃於今年底前擴增至120萬片，而該公司正興建中港廠Fab3B，預計在2027年底可量產啟用。

昇陽半董事長梁明成先前表示，旗下再生晶圓業務希望能跟隨客戶成長動能，目前在AI方面，包括GPU與高頻寬記憶體（HBM）都是著力重點，很多再生晶圓需求是因為先進製程而產生。

另外在晶圓薄化業務方面，梁明成提到，昇陽半在此領域於這三年來轉型集中發展AI應用，例如高功率或高電流應用，相關需求也愈來愈多。

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