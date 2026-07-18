17日大盤下殺 自營商與外資仍買超這兩檔IC設計股

台股17日創史上最大跌點，IC設計龍頭聯發科（2454）跌深，總市值縮水5,200多億元，其他IC設計股也大多呈現下跌，但IC設計二哥瑞昱（2379）逆勢收紅，還獲自營商與外資買超，至於三哥聯詠（3034）雖然股價收黑，但外資與自營商同樣對其呈現買超。

17日在IC設計族群中，聯發科股價雖然沒有被打落跌停，但跌幅仍達8.92％，以3,370元作收，下跌330元，遭三大法人聯手賣超，其中外資與投信都對其連三賣。聯發科17日總市值約縮水5,292億元，降至約5.4兆元。

瑞昱與聯詠股價則相對抗跌，其中瑞昱甚至收紅，小漲6元，漲幅0.84%，收在718元，自營商對其連四買，外資對其連兩買，投信則對其連三賣。

聯詠17日股價下跌11元，收在460.5元，跌幅為2.33%。外資對其已連五買，自營商也連兩買，投信對其連三賣。