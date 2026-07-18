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科技股評價已高 法人：短期更看重企業獲利兌現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近期因台積電（2330）高資本支出，引發市場重新審視AI投資回報時程，短線進入高檔震盪。對此，大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，科技股評價已高，短期表現更看重獲利兌現。

在當前台灣高檔震盪下，投資應由盲目追逐AI轉向聚焦「獲利基本面」與「歷史高填息紀錄」，以避開貼息風險。展望後市，郭修誠表示，台股仍有長線利多支撐，AI實質需求依舊火熱、除權息旺季與資金紅利提供下檔支撐，且金融板塊獲利亮眼，能有效發揮穩盤作用。

郭修誠建議，採取分批布局、逢低承接策略，降低單一權值股依賴。半導體次族群： 矽晶圓、ABF載板、封測、半導體設備；非電與避風港：金融股、非電航運等高股息防禦族群。可透過「高股息+高填息」ETF進行多元配置，能幫助投資人在震盪期一邊安穩領息，一邊靜待市場整理完畢後的下一波漲勢。

基本面 台股 半導體

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