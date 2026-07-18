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仁寶賣台灣大股 賺5,051萬
仁寶（2324）昨（17）日公告處分持有的台灣大319萬7,294股，每股價格115元，總交易金額約3.68億元，處分利益5,051萬元。仁寶指出，主要作為營運資金規劃，將列入保留盈餘，不影響公司獲利與每股純益。
仁寶近期AI伺服器投資需求龐大，預計在台灣、美國等地擴大投資新產能建置，今年資本支出金額上看180億元，相較2025年的82億元倍數成長，看好後續AI伺服器商機將持續挹注公司成長動能。
仁寶公告6月合併營收958.54億元、月成長36％、年增58.4％，寫下近四年高點，推動第2季合併營收季增18.4％至2,382.95億元，是一年多來單季高點，今年上半年合併營收為4,395.98億元、年成長15.8％。
針對下半年營運，仁寶預期，今年第3季PC營運將維持小幅季增水準，受惠市占率提升，有望優於產業平均表現；伺服器業務持續正向看待，有機會在第3季迎來高雙位數成長，將是下半年營運成長的主要推手。
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