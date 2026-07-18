鋼筋廠奪單 營運不淡

在祭出降價策略下，全台鋼筋廠近一周來總計約有十餘萬公噸新單進帳，市場預期鋼筋行情將進入築底階段，下周新盤可站穩在平盤之上；業界認為，後市隨著國際廢鋼有望看漲，將對鋼筋行情推升產生加持效益，豐興（2015）、海光和威致等營運不看淡。

市場人士表示，以豐興為首為的國內鋼筋廠盤價自5月底高點回落，6月呈現平低交錯的走勢，雖然一度止跌轉平 ，但受到國際原料續弱，以及進入傳統淡季等因素，7月連續兩周均開出跌盤。

以豐興13日盤價來看，鋼筋盤價和廢鋼收購價各降價每公噸300、200元，此次盤價調整後，鋼筋盤價每公噸1.76萬元，廢鋼收購價降至每公噸9,200元，至於鋼筋流通行情則處於每公噸1.66萬至1.67萬元區間。

而歷經近一周全台業者都有新單進帳，初估業界合計13至14萬公噸訂單落袋；至於原料行情方面則變化不大，業界研判下周鋼筋新盤將站穩在平盤之上。

對於短期後市，業者指出，目前台灣正進入颱風季節，依往年經驗，勢必對公共工程和廠商建廠等工地施工造成影響，在進度延遲下，鋼筋庫存去化和備貨步調恐放緩，不利後續下游單量釋出。

不過，就市場前景來看，儘管政府策略性打壓房市，但建商轉向推出商辦、廠辦等新建案，加上中央積極推動公共建設、公辦都更案等，建築用鋼需求大致穩定，業界對今年展望不看淡。