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順達第2季每股純益1.35元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

電池模組廠順達（3211）公告第2季自結財報，單季稅後淨利2.07億元，寫下五個季度以來低點，每股純益1.35元，累計今年上半年稅後淨利5.20億元、年減31.3％，每股純益3.40元。法人認為，順達下半年在AI伺服器新品備貨加持下，營運表現將有望繳出明顯優於上半年的成績單。

順達昨（17）日公告今年第2季自結財報，單季合併營收為34.91億元、季增4.4％、年成長7.4％，稅後淨利2.07億元、季減33.8％，寫下2025年第2季以來低點，相較去年同期減少65.1％，每股純益1.35元。累計今年上半年合併營收為68.36億元、年成長21.8％，稅後淨利5.20億元、年減31.3％，每股純益3.40元。

法人指出，順達受惠於Vera Rubin平台將大量導入電池備援模組（BBU）產品，加上新產能開出便獲得客戶訂單挹注，在今年下半年新品進入備貨需求效應下，順達下半年營運將有望繳出明顯優於上半年的成績單。

順達因應AI伺服器400V升級到800V的更高電壓需求，開始開發新品，最快有望在明年進入小量生產階段，替2028年業績成長動能提前打下基礎。

營收 伺服器

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