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台塑化6月 EPS -0.6元 緊盯油市

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑化（6505）昨（17）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結獲利數字，6月自結稅後淨損56.85億元，每股淨損0.6元。不過，據台塑化日前公布整季獲利，第2季稅後純益207.7億元，年增、季增，且較去年同期轉虧為盈。

台塑化日前於業績說明中表示，今年6月合併營收636.8億元，月增10.2%、年增18.46%。銷售價差減少115億元，銷售量差增加174.1億元。煉油事業營收較上月增加18%，主因為煉廠相關單元均已於5月完成定檢，以及原油陸續交貨，產品總銷售量14,143千桶，比上月10,661千桶，增加3,482千桶。

售價則因美伊談判首輪達共識，6月國際油價逐步走跌，杜拜原油均價79.5美元/桶，相較5月下跌23.6美元，致全產品平均售價比上月減少23.5美元/桶。

營收 台塑化

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