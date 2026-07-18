台塑化6月 EPS -0.6元 緊盯油市

在祭出降價策略下，全台鋼筋廠近一周來總計約有十餘萬公噸新單進帳，市場預期鋼筋行情將進入築底階段，下周新盤可站穩在平盤之上；業界認為，後市隨著國際廢鋼有望看漲，將對鋼筋行情推升產生加持效益，豐興（2015）、海光和威致等營運不看淡。

2026-07-18 00:24