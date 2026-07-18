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漢來品牌拓點 衝營運

經濟日報／ 記者宋健生嚴雅芳／台中、台北報導

漢來美食（1268）旗下高端Buffet品牌「島語」，正式進駐台中漢神洲際購物廣場，成為品牌第四家分店，公司看好台中店年營收可望達到4.5億元，後續包括台北大巨蛋、台南南紡，年底前將各展一店，全台「島語」據點將增至六家。

除了「島語」之外，漢來美食下半年在台北大巨蛋還有「名人坊」、「福園」台菜，以及台南南紡「漢來軒」等新店陸續開出，全台總店數將達到23個品牌、61家店。國揚集團創辦人侯西峰昨天也特地來到台中，為「島語」台中店站台。侯西峰說，「台中人消費力超強！」漢神洲際購物廣場4月10日開幕以來，營運表現超乎預期，原訂第一年營業額挑戰70億元，他認為到明年4月滿一年，就可提前達到100億元的目標。

漢來美食隨著新店持續開出，6月合併營收5.74億元、年增23.4%；第2季年增19.2%；累計上半年合併營收36.76億元、年增16.6%，改寫歷史同期新高，展現穩健成長動能。

漢來美食董事長林淑婷表示，有「全台最難訂位自助餐廳」之稱的「島語」，2023年於台北開出首店以來，不到三年時間便完成第4家店的布局，成功關鍵在於整合集團30年飯店餐飲資源。

漢來美食旗下23個品牌涵蓋中、西、日式料理及甜點，將各品牌代表性菜色濃縮至「島語」，讓消費者一次即可品嚐過去必須造訪多家Fine Dining餐廳才能享用的料理，加上超過千位廚師團隊與五星級服務團隊支援，形成品牌差異化競爭力。

營運方面，「島語」台中店年營收目標設定4.5億元，相較之下，目前營收最高的仍是高雄店，年營收逾5億元，且擁有超過300個座位；台中店室內約280席，加計戶外首次打造的用餐露臺「森之島」，合計約300席。

漢來美食指出，目前集團自助餐體系包括五家「海港」自助餐廳及四家「島語」；隨台中店18日正式加入營運，未來半年將於台北大巨蛋及台南南紡陸續開店，屆時全台「島語」將達到六家店。

漢來 南紡 漢來美食

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