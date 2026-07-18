昇達科帶勁 外資喊買

雖然SpaceX在美國掛牌上市股價下挫，但太空商機成形，美系外資最新報告，看好低軌衛星與微波通訊元件廠昇達科（3491）擴大衛星布局與跨入資料中心市場，收購巨頻科技以加速太赫茲（THz）布局，給予「買進」評等，目標價喊上2,513元。

昇達科近期回檔，在宣布收購巨頻後隔日收漲停1,310元，但昨（17）日大盤重挫，股價一度打入跌停1,180元，盤中買盤湧入，股價急拉至1,430元、差一檔漲停，上下震盪幅度近20%，終場上漲45元，收1,355元。

巨頻資本額約1.6億元，去年營收約6億元，過去五年營收、獲利穩定成長，主要提供射頻（RF）、微波、毫米波連接解決方案及高速訊號模組，產品應用涵蓋AI資料中心高速互連、航太、低軌衛星及半導體等領域。昇達科原本持有巨頻約一成股權，以不超過17億元收購股權後，預計持股將超過五成。

目前昇達科來自低軌衛星貢獻營收約九成，巨頻在資料中心、AI傳輸以及低軌衛星、軍工客戶著墨頗深。昇達科評估，投資巨頻有助於強化在低軌衛星、毫米波通訊市場產品組合、技術能力及客戶廣度，加速昇達科太赫茲產品導入AIDC市場。

昇達科2022年8月建置首座太赫茲測試實驗室，相關產品正在多家客戶進行驗證。昇達科總經理吳東義也指出，看好太赫茲將成為昇達科未來五年營收成長關鍵。吳東義表示，低軌衛星大客戶已計劃在新一代的衛星中導入次太赫茲，並開始出貨；資料中心應用則配合太赫茲晶片業者送樣給資料中心客戶，最快明年可望發酵；6G回傳網路則需配合產業標準制定。

美系外資最新報告，看好昇達科與巨頻可望整合雙方在客戶、產品及太赫茲技術上的整合綜效，預估2026年、2027年每股純益分別為18.39元及41.55元，給予「買進」評等，12個月目標價上看2,513元。