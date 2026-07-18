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寶齡腎臟病藥獲准上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

寶齡富錦（1760）昨（17）日宣布，自主研發的腎臟病新藥PBF-1681 Tablet（鐵易腎膜衣錠）獲得衛福部新藥查驗登記核准。適用於治療未接受透析之慢性腎臟病（CKD）成年病人缺鐵性貧血，搶攻逾200萬病友治療商機。

寶齡富錦PBF-1681 Tablet除了治療CKD成年病人缺鐵性貧血之外，治療過程中可協助血清磷之控制。

寶齡富錦表示，深化腎臟疾病產品布局，新藥代表多年在慢性腎臟病治療領域又一項重要成果，後續將依相關法令規定辦理藥品許可證領取、生產、上市等。

慢性腎臟病已成為全球重要公共衛生議題。中央健康保險署統計，台灣每年接受透析治療病人約8至9萬人，CKD盛行率約11.93%，推估患者逾200萬人。隨疾病惡化，缺鐵性貧血與血清磷偏高等併發症發生率亦逐步增加，臨床治療需求持續提升。

衛福部 寶齡富錦 健康

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