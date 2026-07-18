聽新聞
0:00 / 0:00

杏輝斥資10億大擴產 訂三年計畫 將建智慧物流中心

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
杏輝總經理白友烺。杏輝／提供
杏輝總經理白友烺。杏輝／提供

杏輝（1734）營運布局多點開花，總經理白友烺昨（17）日指出，因應海內外業務成長，現有產能不足以支應國際訂單及自身產品成長，未來三年將投資超過10億元，包括興建全新智慧物流中心，以及眼藥水、癌症針劑和錠劑同步擴產。

杏輝集團參加今年亞洲生技大展，深化與日本Magmitt、Daito等大藥廠的合作，委製與代理案亦陸續進入交貨階段。宣布啟動更大規模的產能投資整改擴建計畫，為2027年後營運放量預作準備。

白友烺表示，杏輝與日本Magmitt藥廠新簽消化系統用藥在台銷售代理權，相關藥品在日本市場長期名列最受歡迎品項，補強杏輝消化系統用藥產品線。目前便秘用藥為國人健保用藥量第三名，國內市場規模已突破八億元、年成長率約6%~8%，隨著台灣邁入超高齡社會，有長期穩定的剛性需求。

杏輝與日本Daito藥廠雙方共同開發癌症用藥委託製造外銷合約已進入交貨階段。也與多家日本國際級藥廠積極洽談代理、委製、共同開發、技術授權及市場專屬銷售等多元業務，業務範疇涵蓋癌症用藥外銷、消化系統用藥代理與三高藥物技術授權在台製造販售。相關布局若陸續落實，可望達成強化癌症用藥產品組合、拓展日本及亞洲市場，提升產線稼動率與外銷占比等效益。

杏輝宜蘭總部啟動擴建計畫，計畫三年內完成，優先投入廠房產能擴充與生產線整改，涵蓋造粒區、錠劑區、軟膏分裝區與眼藥水線，加上建置自動化智慧物流中心暨預留生產廠房預計投入七億元，並規畫擴建健康館，推估總投資金額將超過10億元。

杏輝子公司杏輝天力在既有Protygold核桃胜肽外，今年起推出綠豆、豌豆與鷹嘴豆三款植物胜肽。三項新品今年6月於上海國際食品展發表後，陸續獲得客戶關注。杏輝表示，出口原料均通過463項安全檢測指標，管花肉蓯蓉提取原料已行銷全球12個國家和地區，由人用健康延伸至犬貓寵物營養應用，也是由成品銷售延伸至國際功能性原料市場。

杏國近期轉型為保健品業者，成立行銷團隊以及業務團隊，為公司創造穩健且持續的營運現金流。

癌症 杏輝 日本

延伸閱讀

世紀2026年營收 拚倍增

亞洲生技大會 卓揆喊話：生技投資增千億元

台積電擴大加碼投資美國千億美元 行政院說話了

豪砸45.2億元 新應材龍潭建新廠與實驗室

相關新聞

杏輝斥資10億大擴產 訂三年計畫 將建智慧物流中心

杏輝（1734）營運布局多點開花，總經理白友烺昨（17）日指出，因應海內外業務成長，現有產能不足以支應國際訂單及自身產品成長，未來三年將投資超過10億元，包括興建全新智慧物流中心，以及眼藥水、癌症針劑和錠劑同步擴產。

華通20億元取得桃園土地

華通（2313）擴充產能，昨（17）日公告桃園擴廠計畫，以總額20.9億元取得觀音區工業區土地，主要為中長期營運發展規劃及產能擴充需求。

寶齡腎臟病藥獲准上市

寶齡富錦（1760）昨（17）日宣布，自主研發的腎臟病新藥PBF-1681 Tablet（鐵易腎膜衣錠）獲得衛福部新藥查驗登記核准。適用於治療未接受透析之慢性腎臟病（CKD）成年病人缺鐵性貧血，搶攻逾200萬病友治療商機。

鋼筋廠奪單 營運不淡

在祭出降價策略下，全台鋼筋廠近一周來總計約有十餘萬公噸新單進帳，市場預期鋼筋行情將進入築底階段，下周新盤可站穩在平盤之上；業界認為，後市隨著國際廢鋼有望看漲，將對鋼筋行情推升產生加持效益，豐興（2015）、海光和威致等營運不看淡。

駿吉重發財報 首季淨損擴大

駿吉-KY（1591）昨（17）日董事會通過重新核閱2026年首季財報，並重新公告第1季財報。受上海子公司應收帳款全數認列預期信用損失4,218.1萬元影響，首季雖營收1.3億元、年增12倍，但稅後淨損擴大至4,482.1萬元，每股淨損1.18元。

仁寶賣台灣大股 賺5,051萬

仁寶（2324）昨（17）日公告處分持有的台灣大319萬7,294股，每股價格115元，總交易金額約3.68億元，處分利益5,051萬元。仁寶指出，主要作為營運資金規劃，將列入保留盈餘，不影響公司獲利與每股純益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。