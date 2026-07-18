杏輝斥資10億大擴產 訂三年計畫 將建智慧物流中心

杏輝（1734）營運布局多點開花，總經理白友烺昨（17）日指出，因應海內外業務成長，現有產能不足以支應國際訂單及自身產品成長，未來三年將投資超過10億元，包括興建全新智慧物流中心，以及眼藥水、癌症針劑和錠劑同步擴產。

杏輝集團參加今年亞洲生技大展，深化與日本Magmitt、Daito等大藥廠的合作，委製與代理案亦陸續進入交貨階段。宣布啟動更大規模的產能投資整改擴建計畫，為2027年後營運放量預作準備。

白友烺表示，杏輝與日本Magmitt藥廠新簽消化系統用藥在台銷售代理權，相關藥品在日本市場長期名列最受歡迎品項，補強杏輝消化系統用藥產品線。目前便秘用藥為國人健保用藥量第三名，國內市場規模已突破八億元、年成長率約6%~8%，隨著台灣邁入超高齡社會，有長期穩定的剛性需求。

杏輝與日本Daito藥廠雙方共同開發癌症用藥委託製造外銷合約已進入交貨階段。也與多家日本國際級藥廠積極洽談代理、委製、共同開發、技術授權及市場專屬銷售等多元業務，業務範疇涵蓋癌症用藥外銷、消化系統用藥代理與三高藥物技術授權在台製造販售。相關布局若陸續落實，可望達成強化癌症用藥產品組合、拓展日本及亞洲市場，提升產線稼動率與外銷占比等效益。

杏輝宜蘭總部啟動擴建計畫，計畫三年內完成，優先投入廠房產能擴充與生產線整改，涵蓋造粒區、錠劑區、軟膏分裝區與眼藥水線，加上建置自動化智慧物流中心暨預留生產廠房預計投入七億元，並規畫擴建健康館，推估總投資金額將超過10億元。

杏輝子公司杏輝天力在既有Protygold核桃胜肽外，今年起推出綠豆、豌豆與鷹嘴豆三款植物胜肽。三項新品今年6月於上海國際食品展發表後，陸續獲得客戶關注。杏輝表示，出口原料均通過463項安全檢測指標，管花肉蓯蓉提取原料已行銷全球12個國家和地區，由人用健康延伸至犬貓寵物營養應用，也是由成品銷售延伸至國際功能性原料市場。

杏國近期轉型為保健品業者，成立行銷團隊以及業務團隊，為公司創造穩健且持續的營運現金流。