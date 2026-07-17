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聯發科預計將於7月31日舉行法說會
IC設計大廠聯發科（2454）於今日宣布，將於7月31日舉行法說會，外界預期除了公布第2季財報，也會釋出後續營運展望。
聯發科日前已公布6月合併營收達580.12億元，月增22.3%、年增2.8%，推升第2季合併營收來到1,521.83億元，季增2%、年增1.2%。
聯發科先前預估，第2季合併營收將落在1,402億至1,492億元之間，實際結果突破財測區間高標，為五季來最佳表現。
聯發科在上次法說會中，釋出對全年營收展望，是預期美元營收將較去年成長中至高個位數百分比。同時，該公司將持續在邊緣與雲端領域，建構長期的成長動能，其具備差異化的技術與產品組合，能夠同時在邊緣與雲端運算的結構性成長中受惠。
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