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昇陽半獲利／自結第2季暴增逾兩倍 稅後純益3.08億元、EPS 1.71元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

再生晶圓廠昇陽半（8028）17日公布自結財務數字，第2季稅後純益3.08億元，年增208%，每股純益1.71元；受惠先進製程與先進封裝需求升溫，單季營收、獲利同步走高，營運成長力道延續。

單看6月，昇陽半稅後純益1.18億元，年增96.67%，每股純益0.66元，單月獲利接近倍增。從季度觀察，昇陽半第2季營收14.27億元，季增9.5%、年增36.7%；稅後純益3.08億元，季增7.7%、較去年同期大增208%；累計上半年稅後純益5.94億元，年增約八成，每股純益3.32元。

董事長梁明成先前表示，公司正跟隨客戶在AI領域的成長腳步，GPU及高頻寬記憶體（HBM）都是布局重點，先進製程推進也將同步增加再生晶圓需求；晶圓薄化業務近年則集中發展AI高功率、高電流應用，相關需求持續增加。

法人預期第3季營運仍有機會續創新高，隨AI、先進製程及先進封裝需求同步擴張，新產能陸續加入，可望成為後續營收與獲利成長動能。

營收 先進製程

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