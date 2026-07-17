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台塑化獲利／6月自結稅後淨損56.85億元 EPS -0.6元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑化公布自結獲利數字，6月結稅後淨損56.85億元，每股淨損0.6元。聯合報系資料照
台塑化公布自結獲利數字，6月結稅後淨損56.85億元，每股淨損0.6元。聯合報系資料照

台塑化（6505）17日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結獲利數字，6月結稅後淨損56.85億元，每股淨損0.6元。不過，據台塑化日前公布整季獲利，第2季稅後純益207.7億元，年增、季增，且較去年同期轉虧為盈。

台塑化日前於業績說明中表示，今年6月合併營收636.8億元，月增10.2%、年增18.46%。其中銷售價差減少115.0億元，銷售量差增加174.1億元。其中，煉油事業營收較上月增加18%，主因為煉廠相關單元均已於5月完成定檢，以及原油陸續交貨，產品總銷售量14,143千桶，比上月10,661千桶，增加3,482千桶。

售價則因美伊談判首輪達共識，6月國際油價逐步走跌，杜拜原油均價79.5美元/桶，相較5月下跌23.6美元/桶，致全產品平均售價比上月減少23.5美元/桶。

烯烴事業6月營收則較5月減少32.2%。售量方面，乙烯月產量9.06萬噸（產能利用率34%），較上月增加0.01萬噸，6月產品總銷售量18.48萬噸，較上月減少4.18萬噸。

主要烯烴產品價格也較5月下跌。因6月MOPJ輕油均價每噸725 美元，每噸較上月減少263美元，連動乙烯、丙烯、丁二烯、裂解汽油等四大產品，均價較5月減少每噸272 美元。其中，乙烯每噸減少309美元、丙烯每噸減少239美元、丁二烯每噸減少274美元、裂解汽油每噸減少237美元。

公用事業營收也比上月減少4.2%，因主要機組定檢及運轉天數減少，致售電量比上月減少。

台塑化 營收

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