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仁寶處分台灣大持股 處分利益逾五千萬元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
仁寶。聯合報系資料照
仁寶。聯合報系資料照

仁寶（2324）17日公告處分台灣大（3045）持股319萬7,294股，每股價格115元，總交易金額約達3.68億元，處分利益5,051萬元。仁寶指出，出脫持股為營運資金規劃，且將列入資產負債表當中的保留盈餘，因此不影響公司獲利表現。

據了解，仁寶近期AI伺服器投資需求龐大，並預計將在台灣、美國等地擴大投資新產能建置，預計今年資本支出金額將上看180億元，相較2025年的82億元倍數成長，顯示仁寶持續看好後續AI伺服器商機將持續挹注公司成長動能。

仁寶公告6月合併營收達958.54億元、月成長36％、年增58.4％，寫下45個月以來單月新高，推動仁寶今年第2季合併營收季增18.4％至2,382.95億元，創2024年第4季以來單季高峰，累計今年上半年合併營收為4,395.98億元、年成長15.8％。

仁寶 伺服器 營收

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