仁寶處分台灣大持股 處分利益逾五千萬元

台股17日遭遇沉重賣壓，加權指數一路震盪走低，盤中重挫逾2,740點，跌幅高達6.02%，不過，環保再生材料廠寶綠特-KY（6887）股價相對有撐，盤中逆勢上漲5.99%，股價來到39.80元，在普遍大跌的個股中逆勢走高。

2026-07-17 13:25