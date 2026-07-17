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勝一財報／EPS 2.36元再寫新高 加碼投資12.3億元擴建電子級IPA產線

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

溶劑大廠勝一（1773）17日公布第2季財報，單季稅後純益7.08億元，年增48.43%，再寫歷史新高；每股純益（EPS）2.36元。上半年稅後純益13.14億元，年增37.88%。

勝一也代子公司鴻勝化學公告，為配合客戶需求擴充產能，預計於第3季再投資12.3億元，在彰濱工業區續建兩套電子級異丙醇（IPA）產線，可望明年完工。加上今年第3季預計完工的兩套電子級IPA產線，今、明年合計可望擴建四條產線。以每條產線月產能750噸計，如產線全數完工，每月電子級IPA產能可望再增加3,000噸。

法人分析，隨先進製程放大，IPA在先進製程中的地位將益發重要；N2製程對潔淨度要求提高，IPA得以達到在晶圓濕式清潔製程後，利用水珠表面張力，將水分帶走，使晶圓表面保持乾燥、不留水痕，對先進製程重要性將提升。

除IPA外，勝一目前尚有丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能將由5萬噸提升至17萬噸。勝一表示，相關擴產依據客戶需求與先進製程發展方向規畫，具備一定訂單能見度。

勝一日前指出，由於國際化工原料價格大漲，旗下電子級、工業級溶劑產品第2季價格陸續調漲，以反映成本。此外，勝一今年第1季電子級溶劑占營收比重已提升至八成，主要受惠先進製程帶動銷量成長；工業級產品則因美伊戰爭帶動原料價格，量、價皆成長。

法人指出，勝一目前最大出貨動能系受光阻稀釋劑（OK-73）產品推升，勝一旗下該產品已用於2奈米至7奈米先進製程，也是目前出貨量最大產品。此外，勝一具廢液純化技術，可提供客戶一條龍服務。

展望今年，勝一指出，AI、高效能運算（HPC）、半導體先進製程及高科技產業需求持續成長，將帶動高純度溶劑與特用化學品需求增加。公司將持續強化高值化產品與電子級化學品布局，穩健推動營運成長。

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