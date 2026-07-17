聯友金屬獲利／自結6月3.56億元、年增逾14倍 EPS 6.14元

聯友金屬-創（7610）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，17日公布自結6月稅後純益為3.56億元，年增1,467%，每股純益6.14元。該公司指出，屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能可增加約兩成，將成為下半年主要成長動能。

聯友金屬表示，跨入今年第2季中國大陸鎢價與海外鎢價正式出現分歧，大陸鎢金屬價格回歸市場機制，但國際市場受AI應用、航太、軍工與高端自動化等需求支撐，形成「中國價格大幅震盪、國際價格維持高檔」的雙價格體系。

該公司第2季合併營收創下單季歷史新高，反映出在全球鎢供應鏈持續緊縮，其營運表現展現鎢金屬高值化布局與成本結構優化後的強勁成長動能。

展望下半年，聯友金屬進一步指出，由於國際鎢金屬相關產品需求強勁，從去年第4季起市場持續供不應求，上半年鎢酸鈉出貨量持續增加下，預估隨屏南二廠第3季加入營運後，鎢酸鈉年產能將增加約兩成，成為今年下半年主要成長動能。