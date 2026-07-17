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昇陽半導體第2季獲利年增208% 每股純益1.71元
再生晶圓廠昇陽半導體今天公布，自結第2季稅後淨利新台幣3.08億元，季增約7.7%、年增208%，每股純益1.71元。
受惠半導體前段先進製程及後段先進封裝需求強勁，昇陽半導體今年來營運穩健成長，第2季營收14.27億元，季增9.5%、年增36.69%。
昇陽半導體第2季稅後淨利3.08億元，季增約7.7%、年增208%，每股純益1.71元。累計上半年稅後淨利5.94億元，年增8成，每股純益3.32元。
昇陽半導體表示，隨著半導體製程推進，再生晶圓需求將持續增長，估計3奈米製程使用再生晶圓量是10奈米的2.5倍，2奈米使用再生晶圓量是10奈米的3.15倍。
昇陽半導體表示，除可望受惠先進製程帶動的再生晶圓需求增長，並將力拚市占率提升，此外，晶圓薄化也是驅動營運成長的一大動力。
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