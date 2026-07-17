大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

針對近日市場傳聞及媒體報導，以及社群媒體內容提及國巨*（2327）公司大股東「陳氏傳承公司」因為股票解質押，可能出售或轉讓國巨公司持股之消息，國巨今日發布聲明澄清。

公司完整說明如下：

本公司一向秉持誠信及資訊揭露透明原則，凡依法應揭露之重大訊息及股權變動資訊，均將依相關法令規定即時公告，以維護所有投資人權益。

本公司理解市場參與者對公司發展及股東動態之關注，惟提醒投資人，應以公開資訊觀測站及本公司正式公告揭露之資訊為參考依據，審慎判斷市場流傳之訊息。