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大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
國巨發布聲明，澄清大股東減持傳聞。示意圖／ingimage
國巨發布聲明，澄清大股東減持傳聞。示意圖／ingimage

針對近日市場傳聞及媒體報導，以及社群媒體內容提及國巨*（2327）公司大股東「陳氏傳承公司」因為股票解質押，可能出售或轉讓國巨公司持股之消息，國巨今日發布聲明澄清。

公司完整說明如下：

陳氏傳承公司目前持有國巨股份有限公司141,441,068 股，占國巨公司總發行股份之 6.82%，為國巨公司持股 5% 以上之大股東暨法人董事。依據證券交易法相關規定，大股東及內部人進行持股轉讓時，依法應辦理事前申報。經查，本公司迄今未收到該股東任何股權變動之申報或通知，其目前持股狀況並無任何變動。

本公司一向秉持誠信及資訊揭露透明原則，凡依法應揭露之重大訊息及股權變動資訊，均將依相關法令規定即時公告，以維護所有投資人權益。

本公司理解市場參與者對公司發展及股東動態之關注，惟提醒投資人，應以公開資訊觀測站及本公司正式公告揭露之資訊為參考依據，審慎判斷市場流傳之訊息。

國巨

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