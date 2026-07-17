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不畏台股重跌 食品股竟挺住 大統益盤中漲逾9% 連四日走揚
大統益（1232）受惠食品安全事件帶動轉單題材發酵，17日股價逆勢走強，盤中最高衝上178元，漲幅逾9%，午盤維持高檔震盪，漲幅逾3%，成交量放大至2,900張，連續第四個交易日走揚，累計漲幅達11.34%。
市場分析指出，中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，餐飲業者及食品加工廠商積極尋找穩定油源，大統益身為國內大型大豆油脂供應商，具備完整產銷布局與穩定供應能力，有望受惠油品供應鏈重新調整。加上公司6月營收達18.66億元，年增16.3%，累計上半年營收114.82億元、年增9.34%，基本面動能穩健，吸引市場資金卡位。
此次食安事件衝擊擴大，中聯油脂大豆沙拉油檢出苯駢芘（BaP）超標後，導致中聯油脂體系停供，台糖體系亦受波及，泰山也宣布停售旗下沙拉油產品，國內餐飲業掀起「搶油潮」，業者緊急尋找替代油源。
據了解，包括大型連鎖餐飲集團、中央廚房及食品加工業者，近期已陸續向統一集團旗下油脂廠大統益洽詢轉購，希望盡快補足油品庫存，市場預期大統益有望迎接新一波轉單需求。
對此，大統益表示，將透過營業部門掌握客戶需求，並依供應能力評估相關需求，協助下游客戶維持用油供應穩定。業內認為，這場食安風暴不僅衝擊餐飲業營運，也可能促使國內餐飲用油供應鏈重新洗牌。
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