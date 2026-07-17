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地緣風險溢價再起 法人：台塑化Ｑ3營運有撐
受中東地緣衝突持續延燒，國際油價站上一個月高檔，台塑化（6505）股價連日大漲，17日在台股大盤崩跌之際，盤中漲幅仍一度高達3%左右，「萬綠叢中一點紅」表現奪目，成交量更超過14萬張。
近期受國際油價牽動，石化基本原料行情大漲，最大宗石化原料乙烯近一周由每公噸810美元，大漲至895美元，漲幅高達10.5%；丙烯也由每公噸900美元，一路大漲至1,010美元，漲幅 12.2%。
台塑化日前發布展望指出，第3季煉油廠煉量將達到87%；輕裂廠則因進行年度定檢、並配合石化下游實際需求，預計第3季平均產能利用率42%。
法人表示，由於中東煉廠受損後，尚須較長時間修復；加上7月中東衝突、引發地緣風險溢價再起；歐美、日本煉廠持續關閉，全球煉油供應仍偏緊，台塑化第3季營運有支撐。
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