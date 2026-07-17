地緣風險溢價再起 法人：台塑化Ｑ3營運有撐

時序來到7月中旬，又到了國內13家金控公告最新獲利的時刻！本期公告的「6月累計EPS」其實有很關鍵性的意義，也就是等同今年前6個月（上半年）的獲利成績。 今年來在AI狂潮下，不只是相關的AI科技股暴漲，就連過去給人漲勢溫吞、抗跌的金控股，今年「漲相」也是相當兇猛、獲利不容馬虎。現在就來看看，2026上半年，各大金控的獲利是如何。 觀察金控獲利可從EPS年成長率（自己現在獲利和去年的同期比），以及累計EPS的絕對數字做觀察，數字愈高代表愈賺錢。 4金控獲利成長大躍進、EPS年增率飆破100%！相較於去年同期，全數金控在上半年的獲利表現上都賺贏去年同期，不過令人在意的是，有4家EPS直接飆破100%！ 換句話說，今年上半的獲利是去年此時的1倍以上，分別是凱基金凱基金（2883）的465.52%、國票金（2889）的305.26%、台新新光金（2887）的140.85%，以及元大金（2885）119.2%。

2026-07-17 10:48