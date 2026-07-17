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台積電法說會行情為何失蹤？分析師直指三關鍵 仍看好後市有撐

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電法說內容佳，但市場雜音滿天。圖為台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影
台積電法說內容佳，但市場雜音滿天。圖為台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影

台積電強勁的上季財報並未掀起法說會行情，反而加劇投資人憂慮，亞洲晶片類股賣壓17日盤中加重，日股崩跌逾3,000點，台股重挫逾2,000點。分析師指出，箇中原因包括市場憂心台積電支出提高及對利潤前景的負面影響、人工智慧（AI）榮景已致股價偏高、市場資金輪動等。

然而，分析師依然大多正面解讀台積電財報，依然看好股價後市。

台積電財報造成的股價影響，重演三星電子上周亮麗財報反而引發晶片股賣壓的情況，且台積電調高今年資本支出，也未如往常般激勵供應商股價上漲。

摩根士丹利（大摩）認為，台積電新增的支出部分是因為設備價格的成本通膨、以及新增支出對台積電利潤的負面影響，引發一些失望之情。大摩指出，台積電的毛利率符合其保守預測，但卻低於市場的高度期待。

其他分析師則指出，台積電在今年來大漲逾50%後，價位偏高，以預估獲利計算的本益比約20倍，高逾五年均值的18倍。新加坡老虎證券市場策略師黃佳仁指出，這波賣壓可能暗示市場對晶片類股的看法正在改變，質疑未來的成長空間是否足以支撐當前價位。同時，投資人也擔心中國大陸擴增產能可能對記憶體晶片價格造成壓力。

不過，許多分析師都認為這未必代表「AI交易」終結。龍洲資本投資組合經理人米洛諾夫（Leonid Mironov）認為，艾司摩爾（ASML）和台積電的亮眼財報都未激起市場激情，是因資金至少目前正尋求從晶片股輪動到其他類股，「我認為這不是『AI交易的終結」，因為AI是多年過程，只是（市場）無疑在確認（股價的）移動步調」。

Wedbush分析師指出，雖然台積電上季營收僅略高於先前預期，毛利率預測也遠高於Wedbush的預估，因而看好下半年和全年展望將更強，再加上台積電似乎多年後才會遭遇競爭風險，「我們認為沒有理由改變我們對台積電的建設性看法」。Wedbush給予台積電「優於大盤」評級。

Pepperstone集團策略師吳迪琳指出，AI需求的結構性論據始終未改變，「台積電在所有重要領域的數字表現都很強勁」，她認為當前市況為「部位、價位以及一些實質但不致命的憂慮，衝擊期待完美（財報）的市場」。

摩根大通（小摩）表示，台積電近期的毛利率可能已低於一些投資人的高度期待，但隨著N2製程成本的影響持續減輕、營運效率提高、及產能利用率持續居高不下，仍看好毛利率將緩步走揚，近期投資人將繼續熱議AI投資周期能持續多久，超大規模雲端業者（hyperscalers）在財報季公布的2027年支出展望，將牽動台積電股價。

瑞銀則指出，台積電加強承諾擴張台灣與美國的產能，應能向客戶保證未來的供應展望，並且安撫正尋求從英特爾和三星電子獲得產能支持的客戶。

台積電強勁的上季財報並未掀起法說會行情，反而加劇投資人憂慮，日股17日盤中崩跌逾3,000點，台股重挫逾2,000點。路透
台積電強勁的上季財報並未掀起法說會行情，反而加劇投資人憂慮，日股17日盤中崩跌逾3,000點，台股重挫逾2,000點。路透

台積電 日股 台股 法說 魏哲家

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