快訊

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

國際特赦組織驚爆霸凌！日本分會職場惡整員工

巨浪飛彈來襲！紐西蘭該如何應對中國威脅？

聽新聞
0:00 / 0:00

萬勝發科技擬7月22日登興櫃！前5月每股虧損0.47元

中央社／ 新竹17日電

電源管理晶片廠萬勝發科技今年前5月營收新台幣1.02億元，營運持續虧損，稅後淨損1800萬元，每股虧損0.47元，預計7月22日登錄興櫃交易。

萬勝發科技成立於2013年，總經理葛雲湘曾任富鼎總經理，行銷處副總經理李景耀、資材企劃處副總經理曾健瑋和業務部協理萬親賢等也都曾服務於富鼎。

萬勝發科技以電子開關晶片及USB Type-A和Type-C端口保護晶片為主，兩項產品占總營收比重逾9成，產品主要應用於筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、網通設備、顯示器等領域。

萬勝發科技近年因毛利率滑落影響，營運面臨虧損窘境，2025年營收2.1億元，毛利率11%，稅後淨損5171萬元，每股虧損2.42元。今年前5月營收1.02億元，稅後淨損1800萬元，每股虧損0.47元。

網通設備 營收 晶片

延伸閱讀

專業電子特殊氣體供應商 兆捷科技送件申請創新板上市

安富7月22日登興櫃 每股45元

信昌電6月每股賺0.77元

威世波登錄興櫃拉出慶祝行情 一度衝出天價210.5元、大漲282%

相關新聞

台塑化7月飆漲40%！專家點「別把偶然當必然」：2關鍵利多撐起突破動能

加權指數6月上沖下洗，7月更是開高走低，AI熱門題材更是紛紛回檔。 反而前一年逆風的台塑集團逐漸走出低潮，南亞科靠記憶體、南亞因為電子材料受惠AI行情，台塑化也從2025年歷史低點反彈，7月以來漲超40%。 不只是股價跳動，台塑化基本面同樣驚人：2025年全年賺1.04元，但在2026 Q1單季就賺進2.14元。除了上半年累計營收也比去年同期成長8.2%，自結EPS 4.32元更是延續了前一季的強勢表現。 作為老字號傳產，是春燕回歸，或是台塑化終於重返榮耀了？

力積電、旺宏財報亮眼...走出虧損谷底！專家示警籌碼隱憂：散戶大軍追高藏風險

你如果覺得人腦記憶力很爛，這個感覺沒錯——會忘記昨天吃什麼、會記錯密碼，同一段回憶每次想起都可能被自己悄悄改寫。但人腦只用大約 20 瓦的功率，差不多一顆昏暗燈泡的耗電量，就能同時處理視覺、平衡、語言理解，還能邊走路邊接電話邊想晚餐吃什麼。這件事，目前地球上所有的 AI 晶片加起來都做不到同等效率。

金控股也瘋AI多頭！元大金、國票金半年賺贏超過去年1年 專家：明年配息可期

時序來到7月中旬，又到了國內13家金控公告最新獲利的時刻！本期公告的「6月累計EPS」其實有很關鍵性的意義，也就是等同今年前6個月（上半年）的獲利成績。 今年來在AI狂潮下，不只是相關的AI科技股暴漲，就連過去給人漲勢溫吞、抗跌的金控股，今年「漲相」也是相當兇猛、獲利不容馬虎。現在就來看看，2026上半年，各大金控的獲利是如何。 觀察金控獲利可從EPS年成長率（自己現在獲利和去年的同期比），以及累計EPS的絕對數字做觀察，數字愈高代表愈賺錢。 4金控獲利成長大躍進、EPS年增率飆破100%！相較於去年同期，全數金控在上半年的獲利表現上都賺贏去年同期，不過令人在意的是，有4家EPS直接飆破100%！ 換句話說，今年上半的獲利是去年此時的1倍以上，分別是凱基金凱基金（2883）的465.52%、國票金（2889）的305.26%、台新新光金（2887）的140.85%，以及元大金（2885）119.2%。

台積電法說會行情為何失蹤？分析師直指三關鍵 仍看好後市有撐

台積電強勁的上季財報並未掀起法說會行情，反而加劇投資人憂慮，亞洲晶片類股賣壓17日盤中加重，日股崩跌逾3,000點，台股重挫逾2,000點。分析師指出，箇中原因包括市場憂心台積電支出提高及對利潤前景的負面影響、人工智慧（AI）榮景已致股價偏高、市場資金輪動等。

萬勝發科技擬7月22日登興櫃！前5月每股虧損0.47元

電源管理晶片廠萬勝發科技今年前5月營收新台幣1.02億元，營運持續虧損，稅後淨損1800萬元，每股虧損0.47元，預計7...

台股低迷！遠傳逆勢填息！電信三雄中率先完成填息

電信三雄上周陸續進行除息交易，遠傳（4904）受惠業績亮眼，外資調高目標價帶動，即使大盤大跌，股價仍穩步向上，盤中股價最高來到104元，八個交易日完成填息，遠傳是電信三雄率先除息交易，也率先完成填息之路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。