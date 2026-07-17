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萬勝發科技擬7月22日登興櫃！前5月每股虧損0.47元
電源管理晶片廠萬勝發科技今年前5月營收新台幣1.02億元，營運持續虧損，稅後淨損1800萬元，每股虧損0.47元，預計7月22日登錄興櫃交易。
萬勝發科技成立於2013年，總經理葛雲湘曾任富鼎總經理，行銷處副總經理李景耀、資材企劃處副總經理曾健瑋和業務部協理萬親賢等也都曾服務於富鼎。
萬勝發科技以電子開關晶片及USB Type-A和Type-C端口保護晶片為主，兩項產品占總營收比重逾9成，產品主要應用於筆記型電腦、桌上型電腦、工業電腦、網通設備、顯示器等領域。
萬勝發科技近年因毛利率滑落影響，營運面臨虧損窘境，2025年營收2.1億元，毛利率11%，稅後淨損5171萬元，每股虧損2.42元。今年前5月營收1.02億元，稅後淨損1800萬元，每股虧損0.47元。
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