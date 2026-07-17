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金控股也瘋AI多頭！元大金、國票金半年賺贏超過去年1年 專家：明年配息可期

聯合新聞網／ 謝宜孝
AI與股市多頭推升金控上半年獲利，13家金控全數年增，其中國票金與元大金更已半年賺贏去年全年，市場並看好明年配息表現。聯合報系資料照
AI與股市多頭推升金控上半年獲利，13家金控全數年增，其中國票金與元大金更已半年賺贏去年全年，市場並看好明年配息表現。聯合報系資料照

時序來到7月中旬，又到了國內13家金控公告最新獲利的時刻！本期公告的「6月累計EPS」其實有很關鍵性的意義，也就是等同今年前6個月（上半年）的獲利成績。

今年來在AI狂潮下，不只是相關的AI科技股暴漲，就連過去給人漲勢溫吞、抗跌的金控股，今年「漲相」也是相當兇猛、獲利不容馬虎。現在就來看看，2026上半年，各大金控的獲利是如何。

觀察金控獲利可從EPS年成長率（自己現在獲利和去年的同期比），以及累計EPS的絕對數字做觀察，數字愈高代表愈賺錢。

4金控獲利成長大躍進、EPS年增率飆破100%！相較於去年同期，全數金控在上半年的獲利表現上都賺贏去年同期，不過令人在意的是，有4家EPS直接飆破100%！

換句話說，今年上半的獲利是去年此時的1倍以上，分別是凱基金凱基金（2883）的465.52%、國票金（2889）的305.26%、台新新光金（2887）的140.85%，以及元大金（2885）119.2%。

金控今年來到底賺多大？2金控半年賺贏去年一整年

雖然知道金控在今年多頭賺很多，但或許光看數字你可能沒有太大的感覺，來看看另一組數字，你可能會更有感。

若將今年上半的獲利成績和去（2025）全年累計EPS相比，會發現一件驚人的情況：最狂的是國票金和元大金這2家，今年來只用6個月，累計EPS獲利就超過去年一整年！國票金為去年全年的122%、元大金則剛好是100%。

金控名稱（代號）股價（元）2026年6月累計EPS（元）2025年同期累計EPS（元）EPS年成長率（%）現金股利（元）股票股利（元）
富邦金（2881）125.006.673.4991.124.250.00
國泰金（2882）97.304.952.8871.883.500.00
元大金（2885）66.702.741.25119.201.800.40
中信金（2891）63.001.961.7810.112.500.00
台新新光金（2887）36.151.710.71140.851.000.10
永豐金（2890）39.851.691.0069.001.100.20
凱基金（2883）30.551.640.29465.521.000.00
兆豐金（2886）46.601.441.2317.071.750.00
玉山金（2884）34.901.321.0525.711.400.00
華南金（2880）39.401.250.8547.061.350.10
第一金（2892）33.951.240.9925.251.300.00
合庫金（5880）25.500.820.6722.390.800.25
國票金（2889）15.850.770.19305.260.500.09

註：

1.本表依2026年6月自結累計EPS由高至低排序

2.EPS為2026年6月之數據、股價（收盤價）資料時間為2026.07.16

資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站

整理：謝宜孝

而這2家金控獲利之所以會這麼狂，從累計EPS結構上也能看出端倪——都和市場交投熱絡有很大的關係，尤其是來自證券、投信事業體獲利的挹注；股市愈熱、獲利愈高。

以元大金為例，金控旗下最大的金雞母——元大投信，累計EPS高達13.08元，對比其他事業體EPS皆不到5元來說，獲利能力是其他事業體的數倍之多，根本是一台最強大的「吸金機器」。

至於其他金控上半年獲利與去年獲利的比率，多落在6成～8成左右，預期在Q3時，將會有越來越多金控繳出獲利超越2025全年的好成績。

獲利表現愈好、明年配息就可能配得愈好，在AI狂潮下這波史詩級多頭未歇，明年的配息應也不會讓這600多萬的股民失望，值得期待。

金控名稱2026上半年累計EPS2025全年累計EPS今年上半與2025整年相比
國票金（2889）0.770.63122.22%
元大金（2885）2.742.74100.00%
凱基金（2883）1.641.7494.25%
台新金（2887）1.711.9189.53%
永豐金（2890）1.691.9785.79%
富邦金（2881）6.678.3679.78%
國泰金（2882）4.957.0869.92%
第一金（2892）1.241.8766.31%
華南金（2880）1.251.9065.79%
玉山金（2884）1.322.1262.26%
兆豐金（2886）1.442.3760.76%
合庫金（5880）0.821.3660.29%
中信金（2891）1.964.0848.04%

國票金 金控 元大金 台新新光金 凱基金

謝宜孝

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