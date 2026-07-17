金控股也瘋AI多頭！元大金、國票金半年賺贏超過去年1年 專家：明年配息可期

時序來到7月中旬，又到了國內13家金控公告最新獲利的時刻！本期公告的「6月累計EPS」其實有很關鍵性的意義，也就是等同今年前6個月（上半年）的獲利成績。

今年來在AI狂潮下，不只是相關的AI科技股暴漲，就連過去給人漲勢溫吞、抗跌的金控股，今年「漲相」也是相當兇猛、獲利不容馬虎。現在就來看看，2026上半年，各大金控的獲利是如何。

觀察金控獲利可從EPS年成長率（自己現在獲利和去年的同期比），以及累計EPS的絕對數字做觀察，數字愈高代表愈賺錢。

4金控獲利成長大躍進、EPS年增率飆破100%！相較於去年同期，全數金控在上半年的獲利表現上都賺贏去年同期，不過令人在意的是，有4家EPS直接飆破100%！

換句話說，今年上半的獲利是去年此時的1倍以上，分別是凱基金凱基金（2883）的465.52%、國票金（2889）的305.26%、台新新光金（2887）的140.85%，以及元大金（2885）119.2%。

金控今年來到底賺多大？2金控半年賺贏去年一整年

雖然知道金控在今年多頭賺很多，但或許光看數字你可能沒有太大的感覺，來看看另一組數字，你可能會更有感。

若將今年上半的獲利成績和去（2025）全年累計EPS相比，會發現一件驚人的情況：最狂的是國票金和元大金這2家，今年來只用6個月，累計EPS獲利就超過去年一整年！國票金為去年全年的122%、元大金則剛好是100%。

金控名稱（代號） 股價（元） 2026年6月累計EPS（元） 2025年同期累計EPS（元） EPS年成長率（%） 現金股利（元） 股票股利（元） 富邦金（2881） 125.00 6.67 3.49 91.12 4.25 0.00 國泰金（2882） 97.30 4.95 2.88 71.88 3.50 0.00 元大金（2885） 66.70 2.74 1.25 119.20 1.80 0.40 中信金（2891） 63.00 1.96 1.78 10.11 2.50 0.00 台新新光金（2887） 36.15 1.71 0.71 140.85 1.00 0.10 永豐金（2890） 39.85 1.69 1.00 69.00 1.10 0.20 凱基金（2883） 30.55 1.64 0.29 465.52 1.00 0.00 兆豐金（2886） 46.60 1.44 1.23 17.07 1.75 0.00 玉山金（2884） 34.90 1.32 1.05 25.71 1.40 0.00 華南金（2880） 39.40 1.25 0.85 47.06 1.35 0.10 第一金（2892） 33.95 1.24 0.99 25.25 1.30 0.00 合庫金（5880） 25.50 0.82 0.67 22.39 0.80 0.25 國票金（2889） 15.85 0.77 0.19 305.26 0.50 0.09 註：

1.本表依2026年6月自結累計EPS由高至低排序

2.EPS為2026年6月之數據、股價（收盤價）資料時間為2026.07.16

資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站

整理：謝宜孝

而這2家金控獲利之所以會這麼狂，從累計EPS結構上也能看出端倪——都和市場交投熱絡有很大的關係，尤其是來自證券、投信事業體獲利的挹注；股市愈熱、獲利愈高。

以元大金為例，金控旗下最大的金雞母——元大投信，累計EPS高達13.08元，對比其他事業體EPS皆不到5元來說，獲利能力是其他事業體的數倍之多，根本是一台最強大的「吸金機器」。

至於其他金控上半年獲利與去年獲利的比率，多落在6成～8成左右，預期在Q3時，將會有越來越多金控繳出獲利超越2025全年的好成績。

獲利表現愈好、明年配息就可能配得愈好，在AI狂潮下這波史詩級多頭未歇，明年的配息應也不會讓這600多萬的股民失望，值得期待。