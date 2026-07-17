金控股也瘋AI多頭！元大金、國票金半年賺贏超過去年1年 專家：明年配息可期
時序來到7月中旬，又到了國內13家金控公告最新獲利的時刻！本期公告的「6月累計EPS」其實有很關鍵性的意義，也就是等同今年前6個月（上半年）的獲利成績。
今年來在AI狂潮下，不只是相關的AI科技股暴漲，就連過去給人漲勢溫吞、抗跌的金控股，今年「漲相」也是相當兇猛、獲利不容馬虎。現在就來看看，2026上半年，各大金控的獲利是如何。
觀察金控獲利可從EPS年成長率（自己現在獲利和去年的同期比），以及累計EPS的絕對數字做觀察，數字愈高代表愈賺錢。
4金控獲利成長大躍進、EPS年增率飆破100%！相較於去年同期，全數金控在上半年的獲利表現上都賺贏去年同期，不過令人在意的是，有4家EPS直接飆破100%！
換句話說，今年上半的獲利是去年此時的1倍以上，分別是凱基金凱基金（2883）的465.52%、國票金（2889）的305.26%、台新新光金（2887）的140.85%，以及元大金（2885）119.2%。
金控今年來到底賺多大？2金控半年賺贏去年一整年
雖然知道金控在今年多頭賺很多，但或許光看數字你可能沒有太大的感覺，來看看另一組數字，你可能會更有感。
若將今年上半的獲利成績和去（2025）全年累計EPS相比，會發現一件驚人的情況：最狂的是國票金和元大金這2家，今年來只用6個月，累計EPS獲利就超過去年一整年！國票金為去年全年的122%、元大金則剛好是100%。
|金控名稱（代號）
|股價（元）
|2026年6月累計EPS（元）
|2025年同期累計EPS（元）
|EPS年成長率（%）
|現金股利（元）
|股票股利（元）
|富邦金（2881）
|125.00
|6.67
|3.49
|91.12
|4.25
|0.00
|國泰金（2882）
|97.30
|4.95
|2.88
|71.88
|3.50
|0.00
|元大金（2885）
|66.70
|2.74
|1.25
|119.20
|1.80
|0.40
|中信金（2891）
|63.00
|1.96
|1.78
|10.11
|2.50
|0.00
|台新新光金（2887）
|36.15
|1.71
|0.71
|140.85
|1.00
|0.10
|永豐金（2890）
|39.85
|1.69
|1.00
|69.00
|1.10
|0.20
|凱基金（2883）
|30.55
|1.64
|0.29
|465.52
|1.00
|0.00
|兆豐金（2886）
|46.60
|1.44
|1.23
|17.07
|1.75
|0.00
|玉山金（2884）
|34.90
|1.32
|1.05
|25.71
|1.40
|0.00
|華南金（2880）
|39.40
|1.25
|0.85
|47.06
|1.35
|0.10
|第一金（2892）
|33.95
|1.24
|0.99
|25.25
|1.30
|0.00
|合庫金（5880）
|25.50
|0.82
|0.67
|22.39
|0.80
|0.25
|國票金（2889）
|15.85
|0.77
|0.19
|305.26
|0.50
|0.09
註：
1.本表依2026年6月自結累計EPS由高至低排序
2.EPS為2026年6月之數據、股價（收盤價）資料時間為2026.07.16
資料來源：XQ全球贏家、公開資訊觀測站
整理：謝宜孝
而這2家金控獲利之所以會這麼狂，從累計EPS結構上也能看出端倪——都和市場交投熱絡有很大的關係，尤其是來自證券、投信事業體獲利的挹注；股市愈熱、獲利愈高。
以元大金為例，金控旗下最大的金雞母——元大投信，累計EPS高達13.08元，對比其他事業體EPS皆不到5元來說，獲利能力是其他事業體的數倍之多，根本是一台最強大的「吸金機器」。
至於其他金控上半年獲利與去年獲利的比率，多落在6成～8成左右，預期在Q3時，將會有越來越多金控繳出獲利超越2025全年的好成績。
獲利表現愈好、明年配息就可能配得愈好，在AI狂潮下這波史詩級多頭未歇，明年的配息應也不會讓這600多萬的股民失望，值得期待。
|金控名稱
|2026上半年累計EPS
|2025全年累計EPS
|今年上半與2025整年相比
|國票金（2889）
|0.77
|0.63
|122.22%
|元大金（2885）
|2.74
|2.74
|100.00%
|凱基金（2883）
|1.64
|1.74
|94.25%
|台新金（2887）
|1.71
|1.91
|89.53%
|永豐金（2890）
|1.69
|1.97
|85.79%
|富邦金（2881）
|6.67
|8.36
|79.78%
|國泰金（2882）
|4.95
|7.08
|69.92%
|第一金（2892）
|1.24
|1.87
|66.31%
|華南金（2880）
|1.25
|1.90
|65.79%
|玉山金（2884）
|1.32
|2.12
|62.26%
|兆豐金（2886）
|1.44
|2.37
|60.76%
|合庫金（5880）
|0.82
|1.36
|60.29%
|中信金（2891）
|1.96
|4.08
|48.04%
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