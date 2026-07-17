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台股低迷！遠傳逆勢填息！電信三雄中率先完成填息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳股價逆勢走高，完成填息。手機截圖
遠傳股價逆勢走高，完成填息。手機截圖

電信三雄上周陸續進行除息交易，遠傳（4904）受惠業績亮眼，外資調高目標價帶動，即使大盤大跌，股價仍穩步向上，盤中股價最高來到104元，八個交易日完成填息，遠傳是電信三雄率先除息交易，也率先完成填息之路。

遠傳7月8日，中華電信台灣大9日陸續進行除息，中華電信每股配發5.2元現金股利，除息參考價為134.5元，除息前一日收盤價為139.5元；台灣大每股配發4.8元現金股利，除息參考價為108.5元，除息前一日收盤價為113元；遠傳每股配發3.809281元現金股利，除息參考價99.2元，除息前一日收盤價為103元。

電信三雄上半年業績表現亮眼，受惠亮眼的業績支撐，美系外資最新報告調高中華電信及遠傳目標價，分別為147元及120元，激勵股價穩穩邁向填息之路。

受惠外資調高目標價，遠傳連兩交易日開高走高，今（17）日股價最高來到104元，完成填息，中華電信、台灣大股價也同步走紅，穩穩邁向填息之路。

美系外資近期報告指出，電信業者獲利高於預期，調高對於中華電信及遠傳2026年、2027年營收及獲利預估，重申遠傳「優於大盤」評等，目標價從原本的115元調高為120元；中華電信則維持「中立」平等，目標價從原本的140元調高為147元。

美系外資認為，行動業務走向健康的競爭態勢，用戶持續升級5G，提升平均帳單金額（ARPU），各業者透過多元資費方案及差異化價值主張，吸引不同用戶，預估短期內並沒有破壞健康競爭態勢的因素，預估行動營收維持中個位數或略高的成長服務。

而外資最關注的就是資通訊業務領域，美系外資認為，除行動業務外，資通訊業務（ICT）仍是獲利成長的重要驅動要素，遠傳強勁的資通訊專案簽約金額，奠定穩健的專案收入，使也讓資通訊成為可持續成長的獲利來源。

遠傳6月營收為同期新高，獲利創下單月新高，累計上半年營收564.68億元，年增10.1%，每股純益2.14元，營收、獲利超越財測目標，獲利財測達成率更達113%。

遠傳 中華電信 台灣大 電信三雄 填息

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