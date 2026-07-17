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台積電（2330）到3000元僅時間問題！「保證生活無虞」每季股息加1元時代來臨

聯合新聞網／ 趣 講 股
台積電Q2大賺27.25元優於預期，若維持約3分之1的歷史配發率底線，每季股息可望從8元逐步朝「每季加發1元」的成長期邁進。圖／路透
台積電Q2大賺27.25元優於預期，若維持約3分之1的歷史配發率底線，每季股息可望從8元逐步朝「每季加發1元」的成長期邁進。圖／路透

最新的台積電（2330）法說會上公布了第2季令人驚艷的財報好成績、以及提高資本支出等重要計畫，接下來什麼台積電的先進製程、技術、市場版圖...就留給外資分析師去傷腦筋，我們身為台積電小小股東只要高興一件事：台積電「股息每季加1元」的時代就要來臨了！

此話怎講？因為現在死忠的台積電小股東都相信：台積電的股價達到3000元只是時間的問題（因為每季獲利一直飆不停、加上外資全部給出3000元以上的目標啊！），所以手上的台積電股票都會「抱好、抱滿」。

股息配發率至少3成

既然抱著台積電股票不動，能期望的除了股價上漲之外，就只剩下台積電的董事會能大發慈悲：多賺這麼多錢，你也多發一點股息吧！

以近年來台積電的股息發放率（股息／每股盈餘）來看，2020年至2025年分別為50％、47.8％、28％、40％、37％、33％。也就是說，每年、每季平均至少會發出3分之1的每股盈餘當做股息。

況且台積電的股價已經越來越高，如果公司賺大錢，卻連多年來上述「3分之1」配發率的底線都不守的話，台積電的股息殖利率將會越來越低，也就吸引不了廣大歐美法人、基金、長期投資者的青睞。

舉例來說，今年第1季台積電每股賺了22元的錢，即將在9月除息、每股配發7元股息，符合前面說的3分之1的比例。

可望每季8元股息

現在台積電公布第2季每股盈餘賺了超乎外界預期的27.25元（各界原本估只有24元），所以台積電的董事會不必發到第2季每股盈餘3分之1的9元，至少也應該給出8元的配息啊！

至於第3季的股息。台積電法說會上預估今年第3季的營收將季增12％，基於第2季每股盈餘是季增22％，而我們保守預估第3季的每股盈餘將隨之成長15％就好，那麼第3季的每股盈餘就會有31.3元，每股股息要配出3分之1、也就是每季加1元的9元，根本綽綽有餘。

每季加1元股息來臨

接下來，台積電每季配息增加的幅度將會越來越小（10元加到11元，增幅是10％、11元加到12元，增幅是9％、12元增到13元，增幅是8.3％）；反觀每季的盈餘隨著過去及未來擴大資本支出，都能穩穩地進入高成長的收割期，增加的幅度要超越10％完全不是問題啊！

看到這裡，你還不趕快存股台積電？一起來迎接「每季股息加1元」、也是魏哲家董事長口中說的「保證生活無虞」的台積電新時代！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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