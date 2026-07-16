聽新聞
0:00 / 0:00
麥格理調升台積電目標價至4200元 創法人圈天價理由曝光
台積電（2330）法說後，外資圈紛紛調整最新看法。其中麥格理證券指出，台積電第2季業績超預期且上修財測，資本支出增加釋放對未來營運更為積極的訊號，因此上調三年獲利預估，目標價大升至4,200元，一舉竄升至法人圈最高。
甫於近一個月前才將台積電目標價升至3,380元的麥格理證券，在台積電法說後再升目標價至4,200元，為首家給予四字頭的法人機構；其他如瑞穗由3,000元升至3,150元、美銀維持3,100元、法巴由2,520元升至2,890元。
麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，台積電第2季業績表現超乎預期並上修財測，再次確認了AI需求強勁、甚至持續轉強的產業趨勢。因此，他將台積電2026-2028年稅後淨利預期分別調升12%、23%、24%。
調升後，稅後淨利金額分別達2.86兆元、4.14兆元、及5.18兆元，年增率各為67.2%、44.7%、及25.1%。基於獲利前景成長強勁，因此維持「優於大盤」評等，目標價升至4,200元，一舉竄升至內外資法人圈最高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。