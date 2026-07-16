麥格理調升台積電目標價至4200元 創法人圈天價理由曝光

台積電（2330）法說後，外資圈紛紛調整最新看法。其中麥格理證券指出，台積電第2季業績超預期且上修財測，資本支出增加釋放對未來營運更為積極的訊號，因此上調三年獲利預估，目標價大升至4,200元，一舉竄升至法人圈最高。

甫於近一個月前才將台積電目標價升至3,380元的麥格理證券，在台積電法說後再升目標價至4,200元，為首家給予四字頭的法人機構；其他如瑞穗由3,000元升至3,150元、美銀維持3,100元、法巴由2,520元升至2,890元。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，台積電第2季業績表現超乎預期並上修財測，再次確認了AI需求強勁、甚至持續轉強的產業趨勢。因此，他將台積電2026-2028年稅後淨利預期分別調升12%、23%、24%。

調升後，稅後淨利金額分別達2.86兆元、4.14兆元、及5.18兆元，年增率各為67.2%、44.7%、及25.1%。基於獲利前景成長強勁，因此維持「優於大盤」評等，目標價升至4,200元，一舉竄升至內外資法人圈最高。