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和成獲利／自結6月營收3.92億元 單月小虧86萬、每股達損平

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

衛浴大廠和成（1810）近期因打入無人載具領域，公司股價受買盤追捧，和成公布最新六月營運自結數，六月營收達3.92億元、年減11.9%，單月自結稅後虧損86萬元，單月每股呈現損平表現。

和成指出，近期切入的無人載具產業，目前有配合客戶做無人載具的外殼研發設計，惟當前僅在小量試單階段，認為今年不會量產，不過在政府積極推動無人載具國產化之下，看好未來相關軍工領域的發展潛力，但相關產品對營運的挹注有多大，需視後續客戶下單多寡，以政府對無人載具產業的扶持力道有多大。

惟和成近期因卡位無人載具產業有成，受市場買盤追捧，近期股價漲幅大。和成16日收在28.9元、下跌2.2元。

和成今年首季本業虧損，但在業外獲利進補下，單季稅後純益達10.98億元，大幅優於去年同期虧損0.28億元，每股純益達3.64元。

營收

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