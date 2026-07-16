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台積電再加碼1千億美元投資美國 對台有何影響？專家全說了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台積電規畫再投入1000億美元擴大美國晶片產能，落實台美官方協議的投資承諾。路透
台積電規畫再投入1000億美元擴大美國晶片產能，落實台美官方協議的投資承諾。路透

台積電將再增加投資美國1000億美元，總投資額達2650億美元。對此，台經院產總資料庫總監劉佩真表示，台積電原本就產能不足，既要符合美國在地製造，且要防範競爭對手搶單，加大對美投資符合台積電利益。惟在台創造的就業及投資規模，可能會受影響。她說，台積電必須根留台灣，在台灣的先進製程與美國時間差至少兩年以上，才能確保台灣優勢與利益。

劉佩真說，台灣對美承諾投資2500億美元，台積電雖已承諾投資1650億美元，但川普已說拜登時代承諾的650億美元不計，等於只承諾台積電的1000億美元可計入2500億美元額度，剩下1500億美元要靠台積電以外的供應鏈達成不容易，最終可能還是要靠台積電出手，而且台積電之前也傳出有額外購地計畫，因此傳出台積電增加1000億美元投資美國，並不令人意外，如此相關供應鏈只要投資500億美元就可達標。

劉佩真分析，台積電加碼投資美國，對台積電不是壞事，因為台積電原本就產能不足，能夠就近在美國增加產能，既能符合美國在地製造要求，也能防範競爭對手如英特爾搶單威脅；她認為從台積電全球化發展及客戶對風險韌性要求，不希望產能過度集中台灣的立場，加大美國投資也是必要的因應對策。

至於台積電擴大對美投資對台灣的影響，劉佩真認為，台積電光在台灣就有20幾座廠，在台的投資仍大於對美國投資，且台灣基礎設施的確也是無法負荷，舉凡水電供給都已達到極限，因此台積電勢必也要在全球進行槓桿操作，只是速度比原來想像的快，主要是AI需求來得太急太快，台灣又面臨台美談判壓力，因此加快台積電對美投資速度。但不可否認，相關在台的就業機會及投資力道，多少會受影響。

她認為，就台灣長遠發展利益，台積電一定要根留台灣，除了前瞻研究及技術要留在台灣，在台先進製程與美國時間差也要維持兩年以上，才能確保台灣的優勢與利益。

台積電 美國 台經院

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