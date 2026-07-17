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群光新增倉儲業務

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

鍵盤大廠群光（2385）昨（16）日召開股東臨時會，通過修訂公司章程，未來營業項目新增倉儲業務。

群光於去年8月公告斥資10.6億元，取得桃園市觀音區工業區土地面積約4,625坪，建物面積4,500坪等用地，交易對象為潤泰全球股份有限公司，主要目的是用來為營運所需物流倉儲。

群光表示，由於旗下ITD事業部有代理各式家電及消費性產品，過去倉儲以租賃為主，去年計劃興建自有倉儲，考量新建倉儲空間不小，部分可外租，因此營業範圍新增倉儲業。

群光日前宣布實施庫藏股，預計自7月1日起兩個月內買回自家股票6,000張，平均買回價格每股100至150元，預計買回總金額上限9億元，以維護股東權益，買回股份將辦理註銷股本。群光昨天股價收平盤105.5元。

群光 股票 工業區

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