聽新聞
0:00 / 0:00
宇瞻強攻高階工業
記憶體模組廠宇瞻（8271）強攻邊緣AI與高階工業用市場，昨（16）日宣布推出最新LPDDR5 CAMM2記憶體解決方案，鎖定邊緣AI設備、輕薄型筆電、AI PC等，提供具備訊號完整性、低功耗、高空間效率等三大優勢的關鍵架構，強化高階領域的量能。
宇瞻執行長張家騉指出，儘管DRAM標準化程度高，但近年CAMM2（Compression Attached Memory Module）新技術規格崛起，徹底顛覆傳統記憶體插槽的架構。
宇瞻將技術觸角延伸至更高效能的垂直領域，研發全新LPDDR5 SOCAMM2規格，其採用獨特狹長型外觀設計，能完美適應AI伺服器與邊緣運算節點的高密度布局需求，模組具備優異的電能轉換效率，能穩定訊號並有效消除雜訊，提供極端環境下所需的卓越穩定度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。