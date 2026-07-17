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宇瞻強攻高階工業

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠宇瞻（8271）強攻邊緣AI與高階工業用市場，昨（16）日宣布推出最新LPDDR5 CAMM2記憶體解決方案，鎖定邊緣AI設備、輕薄型筆電、AI PC等，提供具備訊號完整性、低功耗、高空間效率等三大優勢的關鍵架構，強化高階領域的量能。

宇瞻執行長張家騉指出，儘管DRAM標準化程度高，但近年CAMM2（Compression Attached Memory Module）新技術規格崛起，徹底顛覆傳統記憶體插槽的架構。

宇瞻將技術觸角延伸至更高效能的垂直領域，研發全新LPDDR5 SOCAMM2規格，其採用獨特狹長型外觀設計，能完美適應AI伺服器與邊緣運算節點的高密度布局需求，模組具備優異的電能轉換效率，能穩定訊號並有效消除雜訊，提供極端環境下所需的卓越穩定度。

伺服器

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