中華電、遠傳 外資按讚

美系外資最新報告調高中華電信（2412）及遠傳目標價，分別為147元及120元，激勵兩家公司股價穩步邁向填息之路。

電信三雄7月8、9日陸續進行除息，中華電信每股配發5.2元現金股利，除息參考價為134.5元，除息前一日收盤價為139.5元；台灣大每股配發4.8元現金股利，除息參考價為108.5元，除息前一日收盤價為113元；遠傳每股配發3.809281元現金股利，除息參考價99.2元，除息前一日收盤價為103元。

外資調高目標價激勵下，遠傳昨（16）日股價開高走高，一度衝上102.5元，終場上漲4.7%、收101元，漲幅4.88%，距離填息僅一步之遙；中華電信上漲3元、收136元；台灣大漲1.5元、收110.5元。

美系外資最新報告指出，電信業者獲利有望高於預期，調高中華電信及遠傳2026年、2027年營收及獲利預估，重申遠傳「優於大盤」評等，目標價從原本的115元調高為120元；中華電信則維持「中立」評等，目標價從原本的140元調高為147元。