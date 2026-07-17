國內儲能系統大廠熙特爾-創（7740）受惠下半年持續認列高雄大型儲能案場收入、海外儲能業務入帳以及AIDC相關商機發酵，今年業績有望再創高峰，後市展望樂觀。

國內法人最新報告指出，熙特爾正從一次性EPC（工程總承包）業者走向經常性維運、營收穩定性提升的道路，營運模式有望出現新轉變，大幅降低對單一專案認列依賴，營收、獲利結構趨向健康。

法人表示，熙特爾憑藉完整的電池製造、系統整合及儲能案場建置能力，積極拓展國內外市場，海外部分目前已布局北美及日本儲能業務，預期相關營收第3季開始逐步發酵。海外市場方面，熙特爾日前已宣布美、加合作夥伴取得美國市場首筆訂單，插旗北美市場；日本市場也領先其他台廠取得JC-STAR 資安雙認證，成功卡位當地市場商機。

熙特爾亦積極推動電池儲能櫃產品，挾高壓儲能系統1500VDC設計及生產優勢，結合自主開發EMS（能源管理系統）及BMS（電池管理系統），有效降低PUE（電力使用效率），可提供客戶從設備供應、系統整合、案場建置至後續維運管理的一站式解決方案，提升產品附加價值與客戶黏著度。