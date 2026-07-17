力特上半年EPS估1元

偏光片廠力特（3051）昨（16）日召開董事會，決議8月3日除息，每股配發現金股利0.5元。法人估計，隨第2季營收成長，加上新機種車載偏光板放量，力特上半年每股純益可望達1元，超越去年全年獲利。

力特昨天不評論法人預估的財務數字。力特上半年營收9.35億元，年增1.8%，主要受惠車載客戶認證的車載面板新機種偏光板首季起開始陸續放量出貨，推升營收穩健成長；第2季營收5.59億元，季增48.6%，為六季來最佳，年增21%。

力特近八成營收來自車載應用，以中國大陸新能源車為主要市場，除了車載外，工控產品營收仍達逾一成，隨大陸新能源車市場開拓市占有成，為營運添新柴火。

另一方面，因偏光片上游原料高度依賴日本進口，受中東戰事衝擊，部分上游原物料面臨缺貨及上漲壓力，惟因日圓匯率持續走貶，加上美元走升，有助於減輕成本壓力。

相較其他偏光片以顯示器產品為主，力特近年深耕車用市場，逐漸展現成果，估計目前前十大車載客戶中，六、七家為大陸車廠，且偏光板應用於中控台應用等尺寸持續放大至10吋以上。隨客戶導入車種數量增加，力特平均毛利率落於30%上下，表現持穩。

力特今年持續深化車載客戶服務能量，提升偏光板附加價值與客戶滲透率，並扮演客戶最關鍵的第二車載偏光板供應商角色，聚焦高值利基市場，嚴控低價搶單，優先布局高毛利、高現金流產品組合，優化整體獲利結構。此外，亦積極切入車用、工控、穿戴式及太陽眼鏡等利基市場。

力特去年因業外匯兌損失約2,984萬元，加上處份不動產廠房設備損失1,950萬元，全年獲利較前年腰斬，每股純益1.01元。