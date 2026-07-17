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光聚晶電2026年全年拚轉盈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

光聚晶電（6111）近期與子公司光罩同步啟動併購，衝刺下半年營運成長。光聚晶電董事長凃俊光昨（16）日指出，AI市場需求持續火熱，從目前各家子公司在手訂單與業績表現來看，下半年業績將優於上半年，全年目標轉虧為盈。

光聚晶電與子公司光罩近期分別斥資2.52億元、10億日圓（約新台幣2.2億元），收購造隆、勤曜與日本熊本某家半導體設備服務商，並將在下半年陸續完成股權交割作業，開始認列營收貢獻。

凃俊光表示，光聚晶電收購的兩家電力工程公司過去三年已拿下50億元訂單，目前在手訂單約40億元，其中未完工訂單約19億元，以政府標案為主，民間企業也有部分訂單，兩家被收購公司均有獲利，營運體質相當不錯，後續將積極搶攻台灣強韌電網相關商機。

據悉，造隆、勤曜的年營收約14億元至15億元，主要承攬電機工程及相關機電工程業務，過去與光聚晶電旗下重電子公司曾有業務往來；光聚晶電看好國內電力市場前景，決定再次投資電力相關業務。

至於光罩收購的日本企業，因雙方簽有保密協定，暫時不對外公開。據悉，該日系半導體設備服務商位於熊本，客戶不僅有護國神山台積電，還包括當地其他日系半導體業者，業績有望隨著台積電持續擴大熊本廠規模，同步增長。

展望未來，凃俊光指出，目標最快第2季財報出爐時就能達到單季轉虧為盈，全年在各家子公司陸續成長挹注下，也將朝轉虧為盈邁進，現階段光罩、光譜都受惠AI市場需求火熱，營運動能都比以往更佳。

遊戲業務部份，光聚晶電總經理陳瑤恬指出，下半年預計推出三款遊戲，其中將代理一款日本動漫改編而成的S級大作，而舊IP《魔力寶貝》會導入AI程式掃描及除錯，並從PC端遊轉為手遊，預計第4季推出；最後則是《大富翁》與中職明星賽合作，預計年底推出手遊版新作。

營收 熊本 光罩

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