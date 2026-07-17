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微星攻AI PC傳捷報

經濟日報／ 記者吳凱中秦鈺翔／台北報導
微星產品長彭仁坊（左）與資策會副執行長林玉凡昨天宣布雙方展開策略合作。記者吳凱中／攝影
微星產品長彭仁坊（左）與資策會副執行長林玉凡昨天宣布雙方展開策略合作。記者吳凱中／攝影

微星（2377）搶攻AI PC商機報捷，產品長彭仁坊昨（16）日透露，擬於今年秋天推出搭載輝達RTX Spark晶片的筆電尚未開賣就大轟動，已有來自中國大陸、台灣、美國等地客戶積極下單，搭載高階N1X晶片的筆電第一批貨已被搶光。

微星昨天宣布與資策會展開策略合作，共同推動AI技術創新與產業應用發展，彭仁坊代表公司出席並受訪，釋出以上訊息。

RTX Spark是輝達為全球首款專為個人代理打造的Windows個人電腦晶片，產品定位介於個人工作站和AI伺服器之間，主打讓Windows PC能在本機運行AI代理，分為標準版N1與高階版N1X等兩款晶片。

RTX Spark將涵蓋筆電與桌機等應用，包含華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想、微軟、微星、宏碁與技嘉等品牌都將推出相關產品，螢幕尺寸介於14吋至16吋。

雖然RTX Spark尚未上市，但市場詢問度相當高，微星客戶也積極下單。彭仁坊分析，大陸、美國因為對AI接受度高，是RTX Spark筆電需求最高的兩大市場，如大陸電商巨頭京東已來向微星追單，台灣客戶拉貨狀況也不錯。

彭仁坊認為，搭載標準版N1晶片的筆電雖然價格較親民，但因為對AI使用者來說，高階版的N1X晶片更有效益，微星更看好搭載N1X晶片的筆電銷量。

為加速AI PC與邊緣AI技術於企業端及垂直產業落地，微星昨天與資策會展開策略合作，雙方將整合微星於AI PC、邊緣AI運算設備及產品整合方面的技術能量，結合資策會在產業需求分析、軟體解決方案與場域導入上的推動經驗，共同打造軟硬整合應用示範，加速企業地端AI應用驗證與實際部署。

依雙方合作規劃，微星將提供AI PC與邊緣AI運算設備，作為企業導入地端AI應用的核心硬體基礎；資策會則將協助企業盤點AI導入需求，釐清應用情境、資料條件及作業流程。

資策會並透過EdgeMind AI KM解決方案，串接企業既有知識管理、文件查詢、AI Agent應用及智慧化作業支援流程，協助企業降低AI應用由概念驗證邁向實際部署的導入門檻，加速AI技術於企業場域落地。

微星 晶片 輝達

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