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00984D將除息 7月30日最後買進

經濟日報／ 張瀞文

第2季非投等債ETF績效王主動聯博全球非投（00984D）將於31日進行第四次除息，最後買進日為30日。00984D預估每受益權單位配息金額為0.085元，與前三次配息金額維持一致，且連續四個月配息率突破10%，展現投資團隊穩健的收益管理能力。

00984D第2季上漲2.8%，在第2季非投等債主被動式ETF中表現最優，吸引資金流入34億元、受益人數成長125%，不論是績效、規模成長或受益人數成長，都高居第一。

聯博投信投資策略師陳若梅表示，台股7月以來大幅回檔，市場避險情緒快速升溫，也讓資產配置議題再度受到關注。事實上，在市場風險升溫前，資金便已逐步增加對非投資等級債券的配置，反映投資人散投資風險的需求。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕說明，當市場由追逐資本利得逐漸轉向重視收益來源時，非投資等級債券因兼具債息優勢與企業獲利改善題材，成為近期資金關注焦點。

鍾郁婕指出，非投資等級債券與股市具有一定連動性，但波動度較溫和。此外，在通貨膨脹壓力仍存及利率維持高檔之際，非投資等級債券憑藉較高債息與較短天期的優勢，往往展現較佳的韌性。

聯博投信指出，00984D以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦違約率較低的BB及B級券種，並擇優布局投資等級債券。目前整體投資組合以核心消費、能源、通訊產業、非核心消費為主，存續期間為2.89年，相較長天期債券，較能降低利率變化帶來的影響，兼顧收益來源與資產品質。

鍾郁婕表示，投資人如果希望建立規律現金流，除了關注收益水準外，也可留意配息時程的安排。00984D採月中收益評價機制，聯博另一檔主動式債券ETF主動聯博投等入息（00980D）則採月底收益評價。兩檔ETF搭配配置，可透過不同的配息時程打造雙周收益規劃，讓現金流安排更具彈性與節奏。

債券 配息

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