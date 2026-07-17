三圓3億本票遭強制執行

三圓建設（4416）昨（16）日再公告公司關係人山圓建設簽發3.06億元本票遭台北地方法院裁定強制執行，另外關係人源利工程因存款不足，發生338.33萬元退票；三圓建設表示，目前公司已與持票人協商中。

三圓建設董事長王雅麟先前表示，因房市目前買氣集中在小宅產品，大坪數新建案去化遇阻力，加上央行第七波信用管制，在銀行緊縮貸款資金下，「Diamond Towers 台北之星」銷售遇逆風，連帶影響公司資金流與銀行借貸。

三圓建設昨再公告發生本票遭強制執行，以及出現退票；三圓建設指出，因關係人山圓建設在今年4月15日簽發3.06億元本票，因票據遭台北地方法院裁定強制執行，因此應收帳款需提列8,403.5萬元減損、資金融通提列減損3,072.8萬元，目前公司已與執票人林地發進行協商中。

另外三圓建設關係人源利工程因存款不足，發生338.33萬元退票，三圓建設指出，目前已與持票人協商、清償註記，惟應收帳款需提列減損1,925.9萬元、資金融通同步提列減損6,113.4萬元。