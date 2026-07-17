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亞昕台中推案 總銷220億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

亞昕國際（5213）昨（16）日舉行全新升級的企業總部喬遷啟用典禮，董事長姚政岳宣布，今年最大案、總銷100億元的「亞昕THE ARC」將在8月中正式進場，今年亞昕在台中推案金額約220億元，明年將再加碼推出逾330億元的案量。

針對財政部最新公布「青安3.0方案」，姚政岳表示，新青安的客層不會集中在高單價區域，但有助於低總價產品的銷售，這項政策對促進房市健康發展應正向幫助。

但他也希望政府重視換屋族的需求，逐步鬆綁相關購屋限制，為整體房市注入活水。

姚政岳表示，未來總價控制與坪數配置將成為推案核心策略，特別是在捷運站周邊、市中心等精華區位，將傾向透過中小坪數設計、多元公設規劃，以符合新青安資格。

對於下半年房市展望，姚政岳深具信心，他透露，最近股市震盪，有越來越多的股市大戶把資金「回防」房地產。而台中上有中科及台積電先進製程持續擴廠，下有紮實的傳產聚落保底，以即將進場的「亞昕THE ARC」為例，已有800組預約賞屋。

台中 財政部 房市

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