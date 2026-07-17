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信立攻環保材料 加速度
合成皮革製造商信立（4303）正加速推進高附加價值的環保低碳等材料量產，隨著旺季拉貨動能回溫，有助於為今年下半年營運上攻帶來良好的挹注，全年營運有望倒吃甘蔗。
信立表示，第2季末正值傳統產業與鞋材、包袋材料的季節性交替期，下游客戶進行年中庫存盤點及消化庫存，使高階合成皮革和環保材料的出貨動能短期放緩。
不過，該公司積極推動產品結構優化，聚焦於無溶劑、水性化及再生材料的技術開發；旗下斗六廠已建構為台灣少數純環保水性皮革生產基地，並積極申請GRS全球回收標準認證，透過發展環保聚氨酯材料與綠色循環經濟，正與國際運動品牌減碳政策深度接軌，提升永續供應鏈的長單競爭力。
展望下半年，信立針對機能與環保材料的需求增加，將加速推進高附加價值的環保低碳等材料量產，全面對接國際品牌ESG標準。
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