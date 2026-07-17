世紀2026年營收 拚倍增

2026亞洲生技大展昨（16）日開展，世紀民生（5314）旗下朝和生醫、世恆生技同步展現生技布局。世紀民生董事長張祐銘昨日指出，生技事業目前約占公司營收五成，公司去年營收接近30億元，今年目標營收翻倍。

另外，朝和生醫將東南亞列為下一階段布局重點，並以馬來西亞作為首站，目標2027年完成掛牌。

張祐銘表示，公司將於生技展後前進馬來西亞，並規劃在當地舉辦品牌上市活動，透過娛樂行銷方式強化品牌聲量，同時布局當地銷售體系。公司也將持續推進資本市場規劃，目標2027年完成掛牌。

張祐銘表示，公司近年積極打造生技整合平台，串聯學研成果、原料開發、品牌經營及市場通路，協助台灣研發成果商品化，並推向國際市場。由於台灣具備優質生技研發能量，但部分學研成果仍缺乏市場化能力，因此世紀民生透過整合上游原料、CDMO、中游品牌及下游銷售通路，建立從研發到市場的一條龍布局。

旗下朝和生醫此次展出專利植萃配方「EOB686」。公司表示，該技術經多次實驗開發，提升植萃成分吸收效率，目前已應用於美顏保養產品「雪肌泌」及骨骼關節保健產品「維股泌」。兩項產品在台累計銷售突破120萬件，回購率達85%，帶動品牌在電商及電視購物通路快速成長。

營運方面，張祐銘指出，生技事業目前約占公司營收五成，公司去年營收接近30億元，今年目標營收翻倍。除生技事業外，也布局日用品及無人機等領域，其中無人機業務目前仍持續投入發展。

此外，世恆生技宣布成立「大健康台灣研發中心平台」，整合產學研發資源，協助台灣創新原料與產品開發。目前世恆生技已代理逾50項國際創新品牌原料，涵蓋睡眠管理、美容保養、男性健康及代謝管理等領域，未來將透過專利布局、人體試驗規劃、品牌定位及海外代工整合，加速台灣生技成果商品化與國際化。