聽新聞
0:00 / 0:00

世紀2026年營收 拚倍增

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
世紀民生*董事長張祐銘。聯合報系資料照
世紀民生*董事長張祐銘。聯合報系資料照

2026亞洲生技大展昨（16）日開展，世紀民生（5314）旗下朝和生醫、世恆生技同步展現生技布局。世紀民生董事長張祐銘昨日指出，生技事業目前約占公司營收五成，公司去年營收接近30億元，今年目標營收翻倍。

另外，朝和生醫將東南亞列為下一階段布局重點，並以馬來西亞作為首站，目標2027年完成掛牌。

張祐銘表示，公司將於生技展後前進馬來西亞，並規劃在當地舉辦品牌上市活動，透過娛樂行銷方式強化品牌聲量，同時布局當地銷售體系。公司也將持續推進資本市場規劃，目標2027年完成掛牌。

張祐銘表示，公司近年積極打造生技整合平台，串聯學研成果、原料開發、品牌經營及市場通路，協助台灣研發成果商品化，並推向國際市場。由於台灣具備優質生技研發能量，但部分學研成果仍缺乏市場化能力，因此世紀民生透過整合上游原料、CDMO、中游品牌及下游銷售通路，建立從研發到市場的一條龍布局。

旗下朝和生醫此次展出專利植萃配方「EOB686」。公司表示，該技術經多次實驗開發，提升植萃成分吸收效率，目前已應用於美顏保養產品「雪肌泌」及骨骼關節保健產品「維股泌」。兩項產品在台累計銷售突破120萬件，回購率達85%，帶動品牌在電商及電視購物通路快速成長。

營運方面，張祐銘指出，生技事業目前約占公司營收五成，公司去年營收接近30億元，今年目標營收翻倍。除生技事業外，也布局日用品及無人機等領域，其中無人機業務目前仍持續投入發展。

此外，世恆生技宣布成立「大健康台灣研發中心平台」，整合產學研發資源，協助台灣創新原料與產品開發。目前世恆生技已代理逾50項國際創新品牌原料，涵蓋睡眠管理、美容保養、男性健康及代謝管理等領域，未來將透過專利布局、人體試驗規劃、品牌定位及海外代工整合，加速台灣生技成果商品化與國際化。

營收 生技 馬來西亞

延伸閱讀

生醫創新動能再升級 南科9家廠商齊聚2026亞洲生技大展

世紀揪伴 強攻無人機

亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

海昌生技上櫃、東協與歐洲布局傳捷報 數十億美元藍海新醫材蓄勢待發

相關新聞

東聯、東元 四檔馬力強

台股昨（16）日開低震盪收小黑，盤面個股跌多漲少，不過「利基題材股」族群則逆勢吸金走強，東聯（1710）股價開低走高，終場亮燈強鎖漲停；東元（1504）也上漲1.3%，表現均相對亮麗突出。

大立光、玉晶光 人氣旺

台股震盪整理，光電類股逆勢收紅。發行券商指出，看好光學族群後市表現的投資人可以留意大立光（3008）、玉晶光（3406）等相關權證的布局機會。

台達電 二檔發光

台達電（2308）6月營收656.03億元，創單月歷史新高，月增11.3%，年增55.4%；第2季營收1,832.57億元，為歷來單季新高，季增15%，年增47.7%；上半年營收3,426.09億元，年成長41%。法人指出，主要受惠AI相關電源及散熱等出貨熱潮。

全球傳動攻三領域 有斬獲

全球傳動（4540）布局機器人、半導體產業陸續開花結果，旗下行星滾柱螺桿與微型螺桿等新產品，持續切入機器人、半導體與自動化設備領域，有助產能利用率回溫，法人估，今年營運有望由虧轉盈。

信昌電6月每股賺0.77元

被動元件積層陶瓷電容（MLCC）及陶瓷粉末廠信昌電（6173）因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應主管機關要求，公告自結6月稅後純益1.32億元，月增55%，年增169%，每股純益0.77元。

00984D將除息 7月30日最後買進

第2季非投等債ETF績效王主動聯博全球非投（00984D）將於31日進行第四次除息，最後買進日為30日。00984D預估每受益權單位配息金額為0.085元，與前三次配息金額維持一致，且連續四個月配息率突破10%，展現投資團隊穩健的收益管理能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。