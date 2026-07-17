大立光、玉晶光 人氣旺

台股震盪整理，光電類股逆勢收紅。發行券商指出，看好光學族群後市表現的投資人可以留意大立光（3008）、玉晶光（3406）等相關權證的布局機會。

大立光6月營收37.12億元，月減19%，年減10%；第2季營收季減12%，年增長17%；累計上半年營收292.09億元，年成長11%。

公司日前表示，7月拉貨動能會比6月好一點，8月會比7月好。由於蘋果將在今年秋天發表iPhone 18系列新機，大立光為鏡頭主力供應商，法人指出，看好隨大客戶新機亮相鋪貨潮點火，大立光7月營收有望展現成長動能。

至於市場高度關注大立光切入共同封裝光學（CPO）應用進展，目前大立光主要著墨於多通道的高階FAU關鍵零組件，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道光纖陣列（Fiber Array）。其中，PMLA為整合稜鏡（Prism）、準直鏡（Collimating Lens）及光纖陣列一體化零組件，為CPO技術中的關鍵元件。

玉晶光6月合併營收17.39億元，月增6.77%，年增4.51%，為同期新高；第2季營收56.82億元，季減7.4%，年增18.9%，同步改寫同期新高；累計上半年營收118.22億元，年增17.17%。

法人指出，玉晶光對於客戶新機鏡頭專案皆有準備，將持續爭取更多市占，現階段客戶對終端需求預估與去年同期相近。智慧型手機上半年市況雖受記憶體等零組件缺料與客戶觀望影響，約與去年持平，不過，隨客戶從6月中下旬起展開例行性拉貨，預期下半年營運將逐步增溫。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光可買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。